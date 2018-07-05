Для жителей Савелок организовали вечер отдыха, посвященный Дню семьи

В филиале ТЦСО «Зеленоградский» в районе Савелки состоялась танцевально-развлекательная программа «Отдыхай с семьей!». Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня семьи, любви и верности, получилось очень ярким и насыщенным.