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Для жителей Савелок организовали вечер отдыха, посвященный Дню семьи
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Для жителей Савелок организовали вечер отдыха, посвященный Дню семьи 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
В филиале ТЦСО «Зеленоградский» в районе Савелки состоялась танцевально-развлекательная программа «Отдыхай с семьей!». Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня семьи, любви и верности, получилось очень ярким и насыщенным.
Участники студии «Юморитет» подготовили прекрасное шуточное выступление под названием «Говорят дети», солист клуба «Камертон» Юрий Петрович Долгих порадовал всех песнями под караоке, для гостей праздника была проведена увлекательная викторина на тему «История непростой жизни и большой любви Петра и Февронии» и музыкальный конкурс «Угадай мелодию». Вечер отдыха завершился танцевальной программой.
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