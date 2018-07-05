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Престарелая жена Солнцева плохо передвигается из-за беременности
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Престарелая жена Солнцева плохо передвигается из-за беременности 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
«Эка важность — больше ста! Лишь бы кровь была густа! Говорят, любви покорны все буквально возраста!» — писал Леонид Филатов в «Сказе про Федота-стрельца, удалого молодца». Эти строки в полной мере относятся к молодой жене Гогена Солнцева, которая уже не молода…
Не проходит и дня, чтобы Гоген не поделился с поклонниками фотографиями семейной идиллии — вот 37-летний красавец с 63-летней супругой у косметолога, вот они смотрят футбол, а вот путешествуют по красивым местам. Но не все подписчики умиляются красоте пары. «Она отвратно выглядит, лучше б пялил старое тело по-тихому» — это самое доброе из посланий, которые регулярно получает бывший участник реалити-шоу «Дом-2».
Поэтому Гоген выступил с обращением: «Мне всегда хочется спросить, а кому мы должны что-либо доказывать с Катюшкой? Людям, которые любят ставить всем подряд диагнозы?! Которые ведут подсчет нашей разницы в возрасте? У вас масса вопросов к нашей семье. А почему у вас нет вопросов к себе? Странно, что такие умные и начитанные люди уделяют столько времени на оскорбительные комментарии в адрес нашей пары! Думаю, что каждый из вас сам лучше знает. Я не буду вас переубеждать. Но сейчас мы отлично проводим время, и хочется пожелать вам испытать что-то подобное, что испытываем мы! Пусть и ваша жизнь будет полна любви! И не бесите своими неадекватными вопросами по поводу детей! С этим разберемся».
Судя по всему, детишки пойдут уже скоро. «Я вижу, что Катюша беременна, и поэтому плохо передвигается, держа за руки Гогена! Молодец Гоген, загогенил ребеночка! Так держать! Гогеном жги сердца людей — вот мой девиз и солнца!» — написала одна из поклонниц. «Будьте счастливы. И детишек вам побольше!» — тут же кинулись поздравлять пару поклонники. Они уверены, что Гоген будет хорошим папой, а мама Катя окружит ребятишек заботой и теплом.
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