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Белла Хадид перевозит вещи в поместье The Weeknd
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Белла Хадид перевозит вещи в поместье The Weeknd 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Еще месяц назад поклонникам стало абсолютно ясно, что The и Белла Хадид (Bella) снова вместе. Затем долгое время о парочке не было никаких вестей, они пытались проводить время только вдвоем, скрываясь в каких-нибудь укромных местах.
Теперь они на несколько дней уединились в особняке, в который, по словам инсайдеров, Белла уже перевозит свои вещи:
«Белла очень счастлива снова быть вместе с Абелем. Они разрешили все прошлые недоразумения, и теперь их любовь намного сильнее и искреннее, чем была раньше. Теперь они готовы выйти на новый этап отношений» выложил в своем фотографию, на которой он стоит на балконе и две собаки, находящиеся по бокам, преданно смотрят на него. Затем Белла опубликовала похожий снимок у себя в с единственным добавлением — черным сердечком посередине.
Возможно, таким способом парочка решила намекнуть поклонникам на то, что они все-таки планируют жить вместе? Что бы там ни было, их триумфальное воссоединение дает надежду на существование истинной любви в Голливуде.
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