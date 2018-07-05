Белла Хадид перевозит вещи в поместье The Weeknd

Еще месяц назад поклонникам стало абсолютно ясно, что The и Белла Хадид (Bella) снова вместе. Затем долгое время о парочке не было никаких вестей, они пытались проводить время только вдвоем, скрываясь в каких-нибудь укромных местах.

Теперь они на несколько дней уединились в особняке, в который, по словам инсайдеров, Белла уже перевозит свои вещи:

«Белла очень счастлива снова быть вместе с Абелем. Они разрешили все прошлые недоразумения, и теперь их любовь намного сильнее и искреннее, чем была раньше. Теперь они готовы выйти на новый этап отношений» выложил в своем фотографию, на которой он стоит на балконе и две собаки, находящиеся по бокам, преданно смотрят на него. Затем Белла опубликовала похожий снимок у себя в с единственным добавлением — черным сердечком посередине.

Возможно, таким способом парочка решила намекнуть поклонникам на то, что они все-таки планируют жить вместе? Что бы там ни было, их триумфальное воссоединение дает надежду на существование истинной любви в Голливуде.