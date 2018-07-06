ОП РФ после ситуацией с Конновой предложит парламенту вместе разработать поправки в УК РФ

МОСКВА, 6 июля. / ТАСС /. Общественная палата (ОП) РФ направит в Госдуму Совет Федерации предложение о проведении совместных слушаний по выработке предложений по изменению норм Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщила в пятницу ТАСС глава комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

Данная инициатива, как напомнила Гурцкая, вызвана резонансным делом матери ребенка-инвалида, Екатерины Конновой, о продаже психотропных препаратов.

Как сообщалось ранее, 38-летняя жительница Москвы Екатерина Коннова приобрела через интернет зарубежное лекарство, не сертифицированное в России и содержащее психотропное вещество диазепам (его используют при эпилепсии у детей). Впоследствии женщина решила перепродать пять тюбиков препарата и была задержана полицейскими. Следственным отделом ОМВД России по Мещанскому району было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

Как сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк , министерство отменило постановление о возбуждении уголовного дела о продаже психотропных веществ в отношении матери ребенка-инвалида.

"Необходимо внесение поправок в уголовный кодекс, чтоб избежать подобных случаев в будущем. ОП РФ направит в Госдуму и Совфед предложение о проведении совместных слушаний, на которых предлагаем выработать конкретные предложения по изменению норм УК РФ", — заявила Гурцкая.

Общественница восприняла новость об отмене уголовного дела против Конновой с радостью, заметив, что здравый смысл восторжествовал. Кроме того, Гурцкая поблагодарила средства массовой информации за то, что помогли вызвать общественный резонанс по данному делу.