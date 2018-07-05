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Нептун, Bad Boys Blue и пляжная еда: В Пионерском пройдёт первый стритфуд-маркет
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Нептун, Bad Boys Blue и пляжная еда: В Пионерском пройдёт первый стритфуд-маркет 

Tvoybro.com 1 час назад
Фото: Tvoybro.com
Грёзы об идеальном пляжном опейн-эйре из года в год так и остаются мечтами, после того как некоторые события, вроде «Янтарного пляжа», канули в лету. Но там, где вкусная еда, — там всегда тусовка, поэтому есть все шансы, что поездка на пляж в гости к Kaliningrad Street Food перерастёт в то, чего вам так долго не хватало.
Чем удивят и накормят
«Путёвку» на море KSF выдали 15-ти лучшим проектам. Среди них будут и новички. Каждый участник представит свой взгляд на «пляжную гастрономию»: в основном, в меню будут представлены лёгкие закуски, блюда и коктейли, которые не заставят скорее натягивать на купальники футболки и шорты, дабы никто не усомнился в вашей стройности. Хотя всё будет зависеть, конечно, от количества съеденного. Из новинок: аутентичная армянская мясная кухня от проекта «Армения», детокс-коктейли от Drink Up, проекта из северной столицы, новое рыбное меню от «Рыба Агонь»., , Где искать,
Фудкорт расположится на парковке возле порта и будет работать с 12.00 до 23.00. Ориентируйтесь по карте., Что ещё будет происходить в городе?, В эти даты в Пионерском проходит День города, совмещённый традиционно с Днём рыбака. Одно из главных действ праздника — встреча Нептуна, в 12.00 он появится из моря как раз у того места, где расположится фудкорт. Далее всё внимание перекинется на главную сцену в Центральном парке, где запланировано множество выступлений. Самое важное из них случится, когда на сцену в 22.00 выйдет солист «Bad Boys Blue» Кевин Маккой. Подробная программа всего происходящего здесь.
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