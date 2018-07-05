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Ребята посетили мастер-класс по мозаике
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Ребята посетили мастер-класс по мозаике 

Управа района Крюково 41 минуту назад
Фото: Управа района Крюково
5 июля юные посетители досугового центра ГБУ «М КЛУБ» и их мамы и бабушки учились делать закладку для книг в мозаичной технике.
Мозаика — это узор или изображение, выложенное из однородных или различных мелких частиц (камень, керамическая плитка, смальта, разноцветные стекла, ракушки и тд.).
На мастер-классе ребят ожидала мозаика из бумаги. Сначала мастерица Наталья Самсонова рассказала своим гостям немного об истории мозаики, а потом все вместе начали заниматься конструированием моделей из квадратов и треугольников на доске.
Следующим этапом работы стала разметка будущей закладки и наклеивание разноцветных элементов на картонную основу. Каждый из посетителей мастер-класса выбирал свой неповторимый рисунок — собственное имя, фигурки животных и растений, автомобили, корабли, ракеты, дома и просто абстрактные узоры. ​
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