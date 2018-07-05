Саратовские подростки всё чаще увлекаются косплеем и перевоплощаются в героев аниме

Это для нас Аня говорит совершенно непонятные вещи. Ей — герой из аниме Тоукен Ранбу Когарасумару известен уже давно. Этот костюм девушка начала шить еще в апреле месяце.

— Я взяла этот костюм, потому что это первый костюм такой сложности, своеобразные челендж для меня вряд ли смогут выполнить этого персонажа в реальной жизни".

Косплей или костюмированные игры завоевали сердце Ани, когда ей было пятнадцать лет. Говорит, ей нравится перевоплощаться из домашней скромницы в сильных и красивых героинь аниме.

Именно это аниме вдохновило Аню на создание новых костюмов. Шьет девушка и для своего друга. Сергей тоже восхищается харизматичными персонажами японских мультфильмов. Говорит, увлечение своей подруги поддерживает, а вот примерить на себя образ героя аниме захотел не сразу.

— Тебе как мужчине тяжело было?

— Раньше было неудобно, но это очень классно попробовать себя в разных ролях, люди реагируют по-разному, поэтому стараемся ходить так только на фестивали.

Ребята готовились к фестивалю косплея в Саратове, но не успели. В августе собираются поехать в другой город, а пока решились пройти в костюмах по пешеходной зоне. Парень в сланцах и парике, и босая девушка в соблазнительном кимоно без внимания саратовцев, конечно, не остались.

Кстати, в таком увлечении переодеваться, психологи ничего страшного не видят. Специалисты уверены, что благодаря подобным хобби, легче адаптироваться в жизни. Да и в самом перевоплощении есть тоже плюсы.

Алексей Старцев, психолог:

"Вот он не просто одел костюм, снял и вернулся в свою серую обыденность, открывая новые возможности, они возвращаются в свою реальную жизнь и используют их там, проявляя себя, растут и развиваются".

Екатерина Сулейманова, корреспондент:

"Последователи косплея пародируют любимых героев во всем: и мимику, и манеру говорить. Главное, считают специалисты, не потерять грань между фантазией и реальностью".