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Татьяна Навка наказывает себя за сладкое
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Татьяна Навка наказывает себя за сладкое 

Клео.Ру 42 минуты назад
Фото: Клео.Ру
В свои 43 года Татьяна Навка воспитывает двух дочерей и при этом великолепно выглядит. Фигура у звезды спорта ничуть не изменилась с годами, и это вполне объяснимо, ведь фигуристка — девушка активная, много времени проводит в движении. Однако отпуск — дело святое даже для нее. Татьяна даже разрешает побаловать себя сладким.
Свой долгожданный отпуск Татьяна Навка решила провести на море, к южному солнышку и лазурным водам она отправилась с мамой и младшей дочерью — трехлетней Надей. Фигуристка уже опубликовала первые кадры с отпуска, и один из снимков показывает Татьяну за столиком в кафе. В тарелке у звезды красуется порция очень аппетитного мороженого.
«Вы думали, я не ем сладкое? Думали, я всесильная? Нет! Я тоже человек! Я женщина со слабостями. Но после этого я себя мучаю и наказываю».
И Татьяна придумала, видимо, себе наказание за тот поход в кафе. В следующем посте она рассказала о том, что решилась ради младшей дочери полетать на парашюте над морем: «Несмотря на мое бесстрашие, я впервые летала на парашюте. Как сказала Надюша: „Ой, мамочка, у меня сердце сейчас испугалось!“ Но ощущения мы испытали волшебные, конечно».
Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)
5 Июл 2018 в 3:01 PDT  Ранее Навка утверждала: «Спорт — это жизнь, движение: без него я не мыслю своей жизни!»
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