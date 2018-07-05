Татьяна Навка наказывает себя за сладкое

В свои 43 года Татьяна Навка воспитывает двух дочерей и при этом великолепно выглядит. Фигура у звезды спорта ничуть не изменилась с годами, и это вполне объяснимо, ведь фигуристка — девушка активная, много времени проводит в движении. Однако отпуск — дело святое даже для нее. Татьяна даже разрешает побаловать себя сладким.

Свой долгожданный отпуск Татьяна Навка решила провести на море, к южному солнышку и лазурным водам она отправилась с мамой и младшей дочерью — трехлетней Надей. Фигуристка уже опубликовала первые кадры с отпуска, и один из снимков показывает Татьяну за столиком в кафе. В тарелке у звезды красуется порция очень аппетитного мороженого.

«Вы думали, я не ем сладкое? Думали, я всесильная? Нет! Я тоже человек! Я женщина со слабостями. Но после этого я себя мучаю и наказываю».

И Татьяна придумала, видимо, себе наказание за тот поход в кафе. В следующем посте она рассказала о том, что решилась ради младшей дочери полетать на парашюте над морем: «Несмотря на мое бесстрашие, я впервые летала на парашюте. Как сказала Надюша: „Ой, мамочка, у меня сердце сейчас испугалось!“ Но ощущения мы испытали волшебные, конечно».

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

5 Июл 2018 в 3:01 PDT Ранее Навка утверждала: «Спорт — это жизнь, движение: без него я не мыслю своей жизни!»