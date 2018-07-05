Босс отчитал нового работника за одного покупателя в день. Но, только послушай сумму продажи!

Молодой парень из Северной Дакоты переезжает во Флориду и отправляется в большой универмаг в поисках работы.

Менеджер говорит: «У вас есть опыт продаж?»

Парень говорит: «Да. Я был продавцом пылесосов в Северной Дакоте.»

Босс не был уверен, но ему понравился парень и он решил дать ему шанс, так что его приняли на работу. «Ты начинаешь завтра. Я спущусь после закрытия и посмотрю, как ты.»

Его первый день на работе был тяжелым, но он прошел через это. После того, как магазин был заперт, босс спустился в торговый зал. «Сколько клиентов купили что-то у тебя сегодня?»

Парень хмурится, смотрит на пол и бормочет: «Один.» Босс говорит: «Только один?!? Наши средние показатели продаж от 20 до 30 клиентов день. Это должно измениться, и скоро, если вы хотите продолжить свою работу здесь. У нас есть очень строгие стандарты для наших продаж здесь, во Флориде. Одна продажа в день могла бы быть приемлемой в Северной Дакоте, но ты больше не на ферме, сынок.»

Парень принял удар на себя, но продолжал смотреть на свои ботинки, так что босс почувствовал себя неловко за то, что отчитал его в первый день. Он спросил (саркастически): «Итак, на какую сумму ты продал?»

Парень смотрит на своего босса и говорит

«$101,237.65.»

Босс, удивленно воскликнул: «Что 101,237.65?!? Какого черта ты продал?»

Парень говорит: «Ну, во-первых, я продал ему несколько новых рыболовных крючков. Потом я продал ему новую удочку, чтобы он взял новые крючки. Затем я спросил его, куда он собирается на рыбалку, и он сказал, что вниз по побережью, поэтому я сказал ему, что ему понадобится лодка, поэтому мы пошли в лодочный отдел, и я продал ему Криса. Затем он сказал, что не думает, что его Honda Civic потянет все это, поэтому я отвез его в автомобильный отдел и продал ему эту экспедицию Expedition 4×4.»

Босс сказал: «Парень пришел сюда купить рыболовный крючок, а ты продал ему лодку и внедорожник!?»

Парнишка ответил: «Нет, парень пришел сюда, чтобы купить тампоны для своей жены, и я сказал: „Чувак, у тебя выходные, ты должен пойти на рыбалку. “