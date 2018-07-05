Борисову отлучили от дочери за долги

Дану Борисову не пускают за границу. Телеведущей закрыли выезд из-за неуплаченных вовремя алиментов. Блондина не сможет увидеться с дочерью, которая ждет ее в Испании.

Дочь Даны Борисовой Полина сейчас со своим отцом, бизнесменом Максимом Аксеновым , отдыхает за границей. Телеведущая также намеревалась отправиться в Испанию на встречу с девочкой, свозить ребенка в Венецию. Однако внезапно возникли проблемы с выездом.

Адвокаты сообщили теледиве, что у нее образовалась задолженность по алиментам — 24 тысячи рублей. Дана счет тут же оплатила. Однако вскоре выяснилось, что была указана сумма за один месяц, и ей предстоит погасить долг еще за 4 месяца.

Получив платежки, Борисова перевела указанные в них суммы. Тем не менее, телеведущая считает, что запрет на выезд будут снимать слишком долго — в результате пропадут приобретенные билеты.

"У меня куплены билеты невозвратные в Венецию, забронирован отель. Мы должны с Полинкой 14-го июля туда лететь. Но по итогу мне, видимо, не удастся провести с ребенком отпуск, поскольку запрет на выезд могут снимать и месяц, а то и два", — пожаловалась Дана корреспонденту "Комсомольской правды"

Борисова считает, что отношение у судебных приставов к ней предвзятое. По ее данным, у многих артистов есть задолженность по алиментам — у некоторых сумма превышает 400 тысяч рублей. Тем не менее, им почему-то не запрещают выезжать за границу, отмечает теледива. «Ребенок ждет этой поездки, жестоко девочку лишать отпуска с мамой. Очень прошу, уважаемые приставы, войдите в мое положение», — обратилась к представителям власти Дана.

Издание сообщает, что во время подготовки материала журналисты связались со службой судебных приставов. Те, в свою очередь, пообещали снять запрет в тот же день.