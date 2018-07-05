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Топ-5 леденящих душу триллеров
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Топ-5 леденящих душу триллеров 

News.ru 38 минут назад
Фото: News.ru
Среди хорроров нередко можно встретить множество шедевров. Порой они могут подарить зрителю по-настоящему сильные ощущения. О самых лучших триллерах этого года — в подборке News.ru.
«Аннигиляция»
Согласно рейтингу американского издания Vulture, лидером этого года, точнее, полугодия, стал фильм «Аннигиляция» со знаменитой Натали Портман в главной роли. Картину режиссёра Алекса Гарленда нельзя назвать классическим «ужастиком», поскольку она граничит с жанром научной фантастики. По сюжету главная героиня попадает в некое закрытое учреждение, где подвергается допросу. Девушка — единственная, кто выжил в странной экспедиции в зону «Мерцание». Больше никто из её коллег не вернулся оттуда живым.
«Тихое место»
Фильм с классическим для триллера названием окрестили «весенним сюрпризом проката». На фоне идиллической картины деревенской жизни на отдалённой ферме начинают происходить страшные вещи. Семейная пара с двумя детьми оказывается в месте, которое кишит монстрами, и эти чудовища реагируют на любой звук. Несчастные родственники уже выработали целую систему жестов и символов, чтобы общаться, не произнося ни звука. Однако в молодой семье с детьми это не может продолжаться долго.
«Бремя»
Картина о личной трагедии «маленького человека» на фоне зомби-апокалипсиса. Простой мужчина изо всех сил пытается спасти свою семью, однако его любимая умирает, и остаётся совсем маленькая дочка. Однажды главному герою удаётся спастись от атаки зомби, но вирус уже успел проникнуть в его организм, и жить остаётся не более двух суток. Перед мужчиной стоит почти невыполнимая задача: найти людей, которые приютили бы его дочь.
«Голодные Z»
Ещё один фильм о неизвестной эпидемии и участи человечества, обречённого превратиться в зомби. Режиссёр и сценарист в одном лице Робин Обер вдохновился картинами Андрея Тарковского и французского мэтра Робера Брессона. Жители деревни возле Квебека массово заболевают таинственным вирусом, и вскоре становится понятно, что это приведёт к апокалипсису. Главные герои в ужасе бегут в лес, однако это совершенно не гарантирует им безопасности.
«Мама и папа»
Фильм для родителей и детей с сильным психологическим подтекстом. Всё начинается с изображения здоровой во всех отношениях американской семьи, однако только на первый взгляд. На самом деле в семействе много проблем: супруги ругаются, старшая дочь люто ненавидит мать и крадёт деньги, родители и дети отказываются слышать друг друга. На этот раз опасность приходит не из внешнего мира. В один из дней родители оказываются под воздействием странного вируса, который активизирует в них глубокий и разрушительный инстинкт — любым способом уничтожить собственных детей.
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