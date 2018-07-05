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«Если ты не проститутка, на кастинг не приходи» — Солцев высказался о «Доме-2»
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«Если ты не проститутка, на кастинг не приходи» — Солцев высказался о «Доме-2» 

Пятый канал 34 минуты назад
Фото: Пятый канал
«Дому-2» необходимо серьезно пересмотреть подход к кастингу, считает бывший участник скандального реалити-шоу Рустам Солнцев. По его словам, на проект берут женщин определенного типажа, склонных к суициду и проституции.
— Не то, чтобы девизом. Это стало каким-то законом — если ты не проститутка, на кастинг можешь не идти. Там это называется эксортница. Я ничего не имею против девочек, которые занимаются этим. Как мне кажется, сам проект стал рисковать очень сильно. Девочка была на проекте недолго, ушла. Она трагически погибла. Это жесть какая! Я ее знать не знал и никогда в глаза не видел, но читать это очень тяжело, — сказал Рустам в интервью Пятому каналу, комментируя трагическую смерь уже второй бывшей участницы «Дома-2» полины Лобановой.
По мнению Солнцева, в комплексе все эти факторы наводят зрителей на то, что виноват в смертях участников именно телепроект.
— Естественно, по касательной есть вина телевидения. Есть вина не в принципе проекта, вина телевидения. {…} Потому что девчонки неопытные, юные, они по ошибке своей начинают думать, что они теперь в дамках после того, как попали на телевидение. Они не понимают, что все это огромный процесс, это большая работа, многолетний труд. Им кажется, что вот прямо сейчас все это наступит — эта веселая прекрасная жизнь. А ее нет и нет. И девчонки начинают губить себя с помощью… назовем это транквилизатором. Они в какой-то момент хайпанули, пусть даже немножко, совсем чуть-чуть, и им кажется, что они теперь все Бузовы, — сказал Солнцев.
Как сообщалось ранее, 20-летняя экс-участница популярного российского реалити-шоу Полина Лобанова была обнаружена мертвой в ванной 4 июля. По данным Пятого канала, она скончалась от «коктейля» из наркотических веществ и алкоголя в квартире 19-летнего тату-мастера Ивана С., с которым она провела ночь на вечеринке в клубе. При этом коллеги Полины по телешоу считают произошедшее убийством и собираются писать заявление в прокуратуру.
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