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К Дню города в Астане сыграли массовую свадьбу
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К Дню города в Астане сыграли массовую свадьбу 

Мир24 1 час назад
Массовую свадьбу провели в Астане. Ко Дню столицы 40 влюбленных пар одновременно дали клятву любви и верности, сообщает телеканал «МИР 24».
Торжественная церемония состоялась на центральной площади, около самого большого государственного флага республики. Праздник организовала администрация города и пригласила на массовую регистрацию не только родственников, но и все желающих горожан. Некоторые молодожены — ровесники столицы — им в этом году исполняется 20 лет.
«Так совпало, что мы попали на 20-летие Астаны. Это для нас очень счастливый день, для нас и для города Астаны, мы очень счастливы», — говорит житель Астаны Тимур Шариязданов.
«Нам очень понравилась церемония. Мы в отличном настроении. От происходящего кружится голова. Спасибо большое организаторам, что пригласили нас и проводят такие мероприятия для молодых», — добавил житель Астаны Самгар Аскербай.
Подобная церемония проходит уже 11-й год подряд. За все время в ней приняли участие 350 молодоженов, у которых уже родились более 800 малышей.
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