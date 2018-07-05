Как российские футболисты делают деньги вне поля

Свой первый бизнес нападающий открыл в 20 с небольшим лет: в родном Санкт-Петербурге появилось его кафе русской кухни «Лукоморье». В 2006-м Александр подписал контракт с испанской «Севильей» и отошел от дел, передав управление близким. Вскоре бизнес пришлось закрыть: в доме, где находилось кафе, случился пожар, пострадало и «Лукоморье». Страховая компания возместила ущерб, в результате чего Кержаков вышел в ноль. В начале 2010-х Кержаков попытался заработать, вложившись в строительство нефтеперерабатывающего завода, — и стал жертвой мошенников: из-за обмана партнера со счета спортсмена исчезли 330 миллионов. В настоящее время Александр вновь вернулся к «съедобному» бизнесу, открыв грузинский ресторан «Сули Гули». В меню — сациви (370 рублей), долма (440 рублей), хинкали (100 рублей за штуку), фирменная шаверма (350 рублей) и многое другое. А в первый день рождения в заведении выступал Сосо Павлиашвили

Нечистые на руку партнеры оказались и в окружении выпускника «Зенита» , а ныне игрока казахстанского клуба «Кайрат». Бизнесмен Петр Тиньгаев и Аршавин более 5 лет назад были совладельцами компаний, специализирующихся на ремонте авто и производстве замороженных продуктов. В начале года Петр решил использовать близкое знакомство со спортсменом в корыстным целях: мужчина подделал подпись бывшего капитана сборной России на договоре поручительства на получение кредита — неудачно, к счастью для Андрея. На пике карьеры четверть дохода футболисту приносили рекламные контракты. Сотрудничество Аршавина со спортивной одеждой, покерным порталом, оператором мобильной связи, производителем обуви и другими компаниями в 2009-м году оценивалось в 3,75 миллиона долларов, а ролик популярного напитка с участием Андрея стоил около 1,5 миллионов.

Андрей Аршавин. Фото: Globallook

К заметной футбольной карьере (Семак — единственный спортсмен, ставший чемпионом России в составе трех разных клубов) и тренерской работе Сергей добавил еще и успешные бизнес-проекты. Но успешными они оказались не сразу. Более 10 лет назад спортсмен основал прокат лимузинов — фирма закрылась из-за негативного имиджа. Затем Семак стал банкиром — это предприятие обанкротилось, а Сергей успел выйти из состава собственников банка до возбуждения уголовного дела. Неудачи футболиста не остановили, теперь он вкладывается в бизнес родного брата по производству риса. По данным sovsport.ru, семейное дело оказалось выгодным: в 2016-м выручка фирмы составила чуть больше 18 миллионов рублей, хотя раньше не превышала отметку в 5,5.

Сергей Семак. Фото: Globallook

Братья Березуцкие

Павел Мамаев, Игорь Акинфеев, На счету братьев — два крупных предприятия. Первое — «Премьер футбол групп», продажа спортивной экипировки. Финансовые показатели фирмы держатся в тайне, однако, как сообщает life.ru, в 2011-м оборот составил более 300 миллионов рублей. Второй бизнес братьев — служба юридических консультаций по телефону и через интернет, услугами которой в качестве VIP-клиентов пользовались Алан Дзагоев Юрий Жирков и другие именитые персоны. На сайте службы продаются карты юридической помощи «Личный адвокат»: пакет «Лайт» обойдется желающему в 1,5 тысячи рублей, «Семейный» — в 10,5 тысяч рублей, а «VIP» — в почти 24 тысячb рублей.

Братья Березуцкие. Фото: Globallook

«Детище» футболиста и его супруги Юлии могут оценить гости парка «Сокольники» — именно здесь находится кафе «Сирень», принадлежащее семейной паре. «Мы сделали акцент на том, чтобы к нам могли приходить с детьми, — рассказывает Юлия. — Пока родители проводят время за столом, ребята играют в специально отведенной для этого комнате». В кафе предлагают широкий ассортимент салатов и холодных закусок (от 420 до 850 рублей), домашнюю пасту (520 — 780 рублей), супы, горячее и блюда на гриле, блюда японской кухни (до 750 рублей) и десерты. К Самедову нередко захаживают коллеги, например, Павел и Мария Погребняк праздновали здесь свадьбу.

Александр Самедов. Фото: Globallook

Бизнес у защитников раздельный, но связанный с одинаковой сферой, — детские секции по футболу. Васину принадлежит доля в ООО «Футиклаб проджект»: на данный момент в Москве работают две секции FootyClub, куда могут прийти дети от 2 лет. Кудряшов открыл футбольный клуб «Заря» в Братске для детей от трех лет. Стоимость занятий — около 1,5 тысяч рублей в месяц.

Федор Кудряшов. Фото: Globallook

А как у них?

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