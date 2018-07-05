В Перми выбрали самую красивую будущую маму

В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности, 5 июля на площадке пермского Дома народного творчества «Губерния» состоялся краевой конкурс будущих мам.

Кастинг прошёл ещё в мае, а организаторы обработали свыше 100 анкет, присланных претендентками на участие в конкурсе. Традиционно главные критерии — это состояние здоровья участниц, наличие обоих супругов в семье, а также срок беременности, который к финальному шоу должен составлять 28-32 недели. В итоге жюри выбрали 13 финалисток в возрасте от 19 до 35 лет из Перми и края. Красавицы сразу приступили к подготовке к заключительному этапу. В течение нескольких недель под присмотром медицинской комиссии они посещали занятия и семинары, обучались актерскому мастерству, хореографии и дефиле.

Во время первого испытания «визитная карточка» будущие мамы по очереди выходили на сцену и рассказывали о себе, своих семьях, а также делились мечтами, планами, переживаниями и заботами. Например, Ксения Мухарская рассказала о первой встрече с мужем Максимом. В тот день ей понравились его сногсшибательная улыбка и ямочки на щеках. Некоторые участницы устроили настоящий «поэтический марафон».

Так Александра Главатских рассказала в стихотворной форме о своей большой семье и семи годах счастливой жизни в браке. А Марина Ефремова вместе с мужем Константином спели рэп.

Затем зрители увидели видеообращение с пожеланиями семейного счастья и благополучия от участниц такого же конкурса из Екатеринбурга, а также посмотрели небольшой ролик с репетиций пермских участниц. Финалистки первого пермского конкурса будущих мам вышли на сцену с детьми и тоже поздравили конкурсанток.

В следующем этапе конкурса «участницы в интересном положении» продемонстрировали творческие способности. Женщины, их мужья и дети пели, читали стихи и танцевали. Например, Александр Елена Орловы исполнили вальс в декорациях старинного замка, Владимир и Александра Главатских танцевали балет, а настоящую испанскую страсть в зажигательном танце показала Марина Климова

Финальным этапом стало общее дефиле очаровательных мам в вечерних и повседневных нарядах.

Посовещавшись, члены жюри выбрали победительницу.

Ею стала 33-летняя Марина Климова. Все конкурсантки получили почётные титулы «Самая изящная», «Самая нежная», «Самая талантливая», «Самая добрая» и другие. А по итогам голосования на официальном сайте конкурса жюри определило, обладательницу приза зрительских симпатий. Он достался Ксении Мухарской, набравшей наибольшее количество голосов. Кроме этого специальным призом от членов жюри конкурса наградили Татьяну Лядову . Всем финалисткам конкурса вручили дипломы участниц, сертификаты на роды и ценные призы от спонсоров, а победительница получила главный приз — изысканное ювелирное украшение.