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Победившая рак экс-участница «Дома-2» Елена Степунина рассталась с супругом
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Победившая рак экс-участница «Дома-2» Елена Степунина рассталась с супругом 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
27-летняя Елена Степунина, сумевшая справиться со страшной болезнью, не смогла сохранить свой брак.
В апреле прошлого года у бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» и молодой матери Елены Степуниной диагностировали крупноклеточную лимфому четвертой степени. Казалось, ее жизнь обречена. Однако, несмотря на неутешительные прогнозы, Степуниной удалось добиться ремиссии.
Девушка признавалась, что ей очень помогало присутствие рядом супруга Владимира. Но сейчас они уже не вместе, о чем Елена откровенно рассказала журналу StarHit. «У меня нет проблем. Мы давно разошлись, теперь просто друзья. Никаких конфликтов. Я тех правил, что если что-то не устраивает, ухожу. И это логично. Мы не в СССР живем, где все терпели», — призналась Степунина.
Сейчас на первом месте у Елены — собственное здоровье и маленький сын Матвей. Она усердно сбрасывает лишний вес, недавно перейдя на правильное питание. Результаты диеты уже можно видеть на снимках в микроблоге Степуниной, о чем ей постоянно пишут фолловеры.
Фото: Instagram
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