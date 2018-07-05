«Московская смена» Соколиной горы побывала на «Детектив-шоу» в детской библиотеке

Сотрудники детской библиотеки № 103 района Соколиная гора провели для ребят, отдыхающих в летнем городском лагере «Московская смена», детектив-шоу под названием «Умные загадки».

Организаторы мероприятия предложили юным жителям Соколиной горы на время превратиться в великих сыщиков, чтобы успешно справиться с хитрыми загадками, расшифровать поговорки, составить «словесный портрет». Пройти необычные задания детям помогли смекалка, логика, а также чувство юмора.

В завершение игры сотрудники библиотеки №103 познакомили юных гостей культурного учреждения с литературным новинками в жанре детского детектива.

Фото: предоставлено ГБУК «Детская библиотека № 103».