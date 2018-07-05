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Районная библиотека Соколиной горы провела для гостей Измайловского парка «Летнюю читальню»
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Районная библиотека Соколиной горы провела для гостей Измайловского парка «Летнюю читальню» 

Управа района Соколиная гора 54 минуты назад
Для посетителей Измайловского парка «Летнюю читальню» провели сотрудники библиотеки №84 Соколиной горы.
На выездное мероприятие специалисты взяли с собой новинки книжных издательств. Интересующиеся могли ознакомиться с незнакомой литературой и получить совет о выборе книг от специалиста. Гостям Измайловского парка рассказали о самом культурном учреждении, о кружках и клубных формированиях, об уникальном музейном комплексе «Летопись мужества», участие в создании которого приняли жители Соколиной горы и сотрудники библиотеки. В «Летней читальне» москвичи также смогли проверить знание русской классики и эрудицию в рамках участия в тематических викторинах.
Среди детей популярностью пользовалось лото «Собери три предмета», загадки по сказкам, паззлы и тематические раскраски. Для любителей рукоделия прошёл мастер-класс по аппликации. За активность сотрудники библиотеки вручали призы: книги, ластики, закладки.
Фото: предоставлено библиотекой №84.
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