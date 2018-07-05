Осторожно, нарцисс! Все о нарциссическом расстройстве личности

В современном мире нарциссами можно назвать всех и каждого, достаточно открыть ленту инстаграма. Но любоваться собой с утра до ночи все-таки никто не запрещает, правда? А вот с чем совсем не хочется сталкиваться, так это с проявлениями патологического нарциссизма, по-настоящему опасного для окружающих.

«Любовь к себе — это начало романа, который длится всю жизнь», — известная цитата Оскара Уайльда . Но нормальная, здоровая форма любви к себе не имеет ничего общего с «романом». Потому что здравая любовь подразумевает как самоуважение, так и принятие своих слабостей и недостатков. Нарциссы же считают себя исключительными. Только парадокс в том, что совмещается это с внутренним ощущением пустоты. Оно толкает нарциссов на подвиги и свершения, их самооценка зависит от мнения окружающих, они питаются хорошим отношением и восхищением, поэтому без конца их ищут. Но все беды происходят от того, что такие люди не умеют любить. Человек с нарциссическим расстройством сфокусирован на себе и одержим идеей собственного величия. Он клинически не способен сопереживать или испытывать чувство вины за жуткие поступки.

С одной стороны, кажется, что все эти проявления безобидны и главное — не подходить близко к таким людям. С другой — мы совершенно не знаем, насколько человек осознает свою проблему, ходит ли к психотерапевту или психиатру и как глубока его патология. Патологические нарциссы выбирают на роль жертв не слабых и неуверенных в себе людей, а ярких, успешных и впечатлительных личностей. Тех, чьими качествами они хотели бы обладать сами, но постоянная внутренняя злоба и пустота, а как следствие — ощущение ничтожности из-за этого, не позволяют им ни на шаг приблизиться к заветной мечте быть «нормальным». Именно эмпатия других людей позволяет нарциссам оттягиваться на этих самых «мирных жителях» по полной программе. Психологи как один заявляют, что друзья или супруги вот таких вот нарциссов очень часто в дальнейшем не могут от них избавиться и доводят себя до истощения, депрессии и серьезных психологических травм, которые трудно вылечить в течение долгих лет.

Но хитрого нарцисса на самом деле можно вычислить — не все свои особенности им удается искусно маскировать.

Что вас должно насторожить в первую очередь?

Распрекрасный с первого взгляда человек нелестно отзывается о своих бывших партнерах и с большим удовольствием рассказывает о них нелицеприятные подробности. Это можно принять за откровение и даже пожалеть бедняжку, что ему доставались вот такие негодяи, но, как правило, эти ощущения обманчивы. Дальше внимательно присмотритесь к себе и прислушайтесь к самочувствию. Принято считать, что у тех, кто уже столкнулся с патологическими нарциссами, начинает страдать психосоматика. Понаблюдайте за собой, вдруг вы начали плохо спать, мало есть, странно себя чувствовать.

Мужчины-нарциссы, как правило, потрясающе ухаживают. Так они крепко привязывают партнершу к себе, а еще через какое-то непродолжительное время предлагают переезд или брак. Первый месяц-два вы будете жить как в сказке — получать самые неожиданные подарки, находить под подушкой билеты в Париж, а утром просыпаться, предвкушая чашку ароматного кофе с любимыми пирожными. Безупречный период закончится резко. Нарцисс устанет «питаться» вашими восторгами и сорвется, потому что рано или поздно не сможет сдержать своих негативных чувств — банально кончится терпение. За сутки из прекрасного принца они превращаются в настоящее зло, способное перевернуть все с ног на голову.

Наружу наконец выйдет реальное лицо, агрессивное и ничего не уважающее. Если вы психически здоровы, то, скорее всего, легко попадете в эту ловушку и подумаете, что проблема кроется где-то в вас. Тем более нарциссы умеют это правдоподобно аргументировать. Чего он добивается? Разрушить вашу самооценку, превратить чудесную девочку в такого же злобного монстра, как он сам, и, конечно, самоутвердиться. Пока вы будете пытаться прийти в себя, он устроит вам очередной «романтический» период, и так будет продолжаться до бесконечности. Обычно, попав в эти сети, вылезти из них самостоятельно практически невозможно.

Еще один прием, который использует практически каждый нарцисс-абьюзер, — это словесное психологическое насилие. В некотором роде его можно назвать отрицанием реальности, сбиванием с толку. «Ничего такого не было», «Ты сама все усложнила», «Не понимаю, о чем ты», «Кажется, у тебя с головой что-то не так» — вот самые безобидные выражения, которые приводят к ложным выводам. Манипуляторы проделывают это так искусно и театрально, что вы и глазом не успеете моргнуть, как окажетесь в неконтролируемой ситуации. Подобный натиск лишает равновесия: человек и правда начинает сомневаться, все ли с ним в порядке и не пора ли к психологу.

Еще через месяц-другой вы ощутите, что ваша психика словно не справляется, но будете продолжать искать причины в себе. Нарцисс идеализирует, затем обесценивает и сбрасывает со счетов объект своей «любви». В общении с партнерами нарциссы создают проблемы на ровном месте, тренируют способность властвовать и, как правило, выигрывают. Между периодами психологического садизма и «медового месяца» обычно происходит нечто среднее: если вы попытаетесь поговорить, нарцисс переведет все в шутку, обязательно вас отвлечет, возможно, даже насмехнется. Так или иначе, вы будете чувствовать себя беспомощно и разбито и вместо поддержки получите порцию холода и надменности.

Как выйти из этих отношений? Единственный способ исключить моральное насилие из своей жизни — перестать общаться с насильником. Важно понимать, что это поведение — психическая «ошибка», реальное расстройство личности, которой вы никогда не сможете помочь. К сожалению или счастью, но промежуточного варианта не существует. Нельзя просто взять и оставить все как есть «на время». Вы сможете исцелить свою психику, только навсегда разорвав отношения с подобным человеком. Позаботьтесь о себе как можно скорее, потому что роман, а тем более брак, с нарциссом, ровно как и с психологическим вампиром, дается большой кровью!

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