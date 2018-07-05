«Штурм, тяни колешки!»: певица вспомнила о балетном прошлом

52-летняя певица Наталья Штурм продолжает нежиться под солнцем на африканском курорте, откуда делится новыми снимками. Пользователи сети не успели забыть ее откровенные полуобнаженные фото, как она порадовала их новыми публикациями в компании туземцев.

Скандально известная исполнительница Наталья Штурм отдыхает в Танзании. Красивые пейзажи, вкусная еда и местный колорит вдохновляют артистку на новые «подвиги». Она снимается в одних плавках на фоне местных достопримечательностей, подчеркивая, что радуется каждому дню, проведенному в райском уголке нашей планеты. Серия новых фото привлекла внимание поклонников певицы. Наталья запечатлела себя вместе с «экзотическими мужчинами племени масаи». Видно, что Штурм понравилось общение с местными жителями и она неожиданно разоткровенничалась о своем прошлом: «Когда я училась уже на 4-м курсе музучилища, меня приняли в труппу музтеатра КЕМТ на Таганке. И мне в 21 год впервые пришлось встать к балетному станку, наравне с балетными девочками. Ребята… Это адская боль… Балетом потому и занимаются с детства, чтобы косточки привыкали. И я до сих пор слышу возмущенный крик нашего балетмейстера: „Штурм, тяни колешки! Где спина? Тяни шею, тянииись! Ступниииии, ееее!“»

Знаменитость на пляже продемонстрировала некоторые па, отметив, что она никогда не мечтала о карьере балерины. По ее словам, изнурительные тренировки ей не нравились, она выбегала из класса, рыдала, после чего возвращалась к балетному станку. Некоторые даже падали в обмороки, что никак не влияло на процесс обучения, поскольку «пощады не было никому»: «Я обязана была не выделяться в балетной массовке, которыми чередовались певческие номера». Многие отметили, что у Натальи Штурм были данные для карьеры балерины — она с юных лет отличалась стройностью и изяществом, но решила стать певицей. Ее успехи в вокале особенно были заметны в 90-х годах, когда она пребывала на пике популярности. Сейчас же о ней чаще говорят из-за участия в скандальных телешоу и публикаций пикантных фотографий: «А что? Были бы балериной, почему нет?» «В окружении мужчин вспомнили о занятиях балетом… Бурная молодость?» «Красавица, вы мне так нравитесь. Я считаю правильным выбор музыкальной карьеры».