Из шикарного особняка Пабло Эскобара сделали площадку для пейнтбола

Имя этого короля преступного мира известно всем. Пабло Эскобар, он же Кокаиновый король, когда-то контролировал самый крупный наркотрафик в мире. В расцвете своей незаконной деятельности он имел чистую прибыль в размере 56 миллиардов долларов в год, а по всему миру у Эскобара были построены шикарные особняки, которые теперь приходят в запустение.

Один из главных домов Эскобара находится в колумбийском городе Медельин, где и вырос знаменитый наркобарон. Сейчас этот некогда шикарный особняк потихоньку превращается в руины, но желающих посетить дом самого Эскобара меньше не становится.

Эскобар приобрел поместье в 1982 году, после рождения дочери. Дом был построен с двухслойными стенами, чтобы можно было прятать в полости наркотики и деньги. А на территории виллы был гостевой дом, вертолетная площадка, бассейн, теннисный корт и футбольное поле.

В настоящее время роскошная вилла используется в качестве площадки для пейнтбола. Любой желающий может заплатить 75 долларов за сеанс игры «полицейские против наркобаронов».

«Я думаю, что это довольно иронично — использовать виллу для этой игры. Это похоже на то, что происходило, когда Эскобар бежал отсюда», — рассказывает 37-летний Марк Муни, посетитель виллы.

Еще один гость поместья, Карлос Рамирес, рассказал, что стены дома испещрены дырами. Это охотники за сокровищами искали богатства Эскобара. Но говорят, что пока никто ничего не находил.

«Многие люди и сейчас приходят и делают дырки в стенах в надежде найти деньги», — говорит Рамирес.

«Это завидное место для жизни, но пока здесь никто не живет», — сетует Муни.

Сейчас спор за владение виллой происходит между властями и бывшим смотрителем особняка. Пока формальный владелец — государство, но смотритель продолжает сражаться, утверждая, что проработал на вилле 20 лет и имеет на нее право.