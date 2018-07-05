Лучшее за день. 5 июля

Зачем бабочкам отростки на концах крыльев, как проходило детство у австралопитеков и как получить жидкость с отрицательной вязкостью? Читайте ночной дайджест от Indicator.Ru, там все лучшие материалы дня.

Госдума сегодня приняла закон о запрете рекламы заказных диссертаций. Обещают следить и за теми, кто такие диссертации принимает.

Отростки на концах крыльев бабочек это не только красиво, но и очень полезно. В частности, для того, чтобы спасаться от хищников.

Несмотря на то, что австралопитеки были одними из первых наших прямоходящих предков, их дети все равно очень много времени проводили на деревьях.

Жидкость с отрицательной вязкостью — это что-то из области научной фантастики. Но бактерии могут все!

Помогает ли от варикозного расширения вен Троксевазин — «ветеран» среди подобных препаратов, как образуется варикоз и как сосуды преодолевают земное притяжение, читайте в рубрике «Чем нас лечат».

Исследование проблем трудовых мигрантов выявило недальновидность российской политики.

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