Мамина гордость: как выглядят подросшие сыновья-красавцы Орбакайте, Михалковой и других звезд

Эти звезды гордятся своими сыновьями. И мы прекрасно понимаем почему — ведь они растут талантливыми, красивыми и любящими своих знаменитых мам парнями.

Старший сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего Никита уже известен не менее, чем его знаменитые родители. Никита выступает с собственной музыкальной группой, играет в театре, снимается в кино, принимает участие в различных телешоу и ведет популярный видеоблог. Младший, двадцатилетний Дени, учится в Кембридже на факультете бизнес-менеджмента.

Анна Михалкова недавно появилась на обложке журнала OK! вместе с подросшими сыновьями — семнадцатилетним Андреем и шестнадцатилетним Сергеем. «Я действительно стараюсь их во всем поддерживать, хотя бывают моменты, когда я категорически не согласна с тем, что они делают, но у нас нет жестких формулировок „нельзя“, я стараюсь их избегать. Если мне что-то не нравится, говорю: „Я против, но делай как знаешь“», — рассказала актриса в интервью.

Старшему сыну многодетной мамы и популярной телеведущей Юлии Барановской Артему в этом году исполнится тринадцать лет. Уверены, что что этот мальчик, который растет настоящим красавчиком и уже выходит с мамой на красные дорожки, покорит не одно женское сердце!

Алена Свиридова является мамой двоих сыновей. Старший, 35-летний Сергей, живет в Канаде и работает программистом. Младшему сыну Григорию от экс-возлюбленного певицы, манекенщика Дмитрия Мирошниченко , в январе исполнилось четырнадцать. На днях Свиридова опубликовала в Instagarm фото с Гришей и получила десятки комплиментов — поклонники отметили, что мальчик очень похож на маму и растет настоящим красавчиком.

В начале года Наталья Сенчукова опубликовала в Instagarm фото своего 18-летнего сына Виктора, которое произвело в Сети настоящий фурор. Брутальный красавчик в татуировках произвел впечатление на поклонников певицы. «Вот это красавец вырос! Никогда бы не узнала. Круто иметь сына!», «Я думала это Джонни Депп ! Вау! Отдых его так украшает!», «Ого, какой взрослый красавчик! Мамин!», «Красивый!, как мама и папа!Молодцы!», «Какой взрослый сынок! Очень интересная внешность..», «Красавчик) достойные родители — достойные дети!», «Он в Голивуде не снимается? Его место там!», «Ого…это ваш сын?! У такой молодой мамочки уже взрослый красавец! Как с обложки журнала фото», — писали они в комментариях.

Старшему сыну Татьяны Булановой Александру от первого супруга, звукорежиссера Николая Тагрина весной исполнилось 25 лет. А младшему Никите от футболиста Владислава Радимова — одиннадцать.

Сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко в феврале исполнилось шестнадцать лет. Мальчик с годами становится все больше похожим на папу, уже перерос свою знаменитую маму, а недавно вышел на сцену вместе с Королевой.

Сын Ольги Орловой Артем в этом году закончил школу с золотой медалью. Успехами сына-отличника певица похвалилась в Instagram: «Мамина гордость! Я на седьмом небе от счастья! Обожаю тебя, сынок!».

Валерия

Старший сын Валерии, 23-летний Артемий окончил Вебстерский университет в Женеве, получив степень бакалавра в области IT-технологий и финансов, а также музыкальный колледж в Беркли. Сейчас он работает в звукозаписывающей компании в Монтре, где занимается продюсированием, менеджментом и финансовыми вопросами. Младший, девятнадцатилетний Арсений, занимается музыкой и является победителем различных музыкальных конкурсов.

Сын политика Бориса Нецова и бизнес-леди Екатерины Одинцовой, 23-летний выпускник Московского физико-технического института Антон Немцов недавно женился. Избранницей Антона стала студентка Нижегородского архитектурно-строительном университета Анна Игнатьева.

Сыну Екатерины Гусевой Алексею скоро исполнится двадцать. Пару лет назад актриса снялась с ним для обложки журнала OK! и заявила, что иногда ей кажется, что сын мудрее и умнее ее: «Я его уже слушаюсь, прислушиваюсь к его мнению. Мне кажется, что он однозначно образованнее, умнее и иной раз мудрее меня. Часто обращаюсь к нему за советом, и не только по поводу того, что надеть. Это очень смешно. Мой любимый цвет — серый, спокойный, нейтральной. Влезу в какой-нибудь серый свитерок и так хорошо себя ощущаю. А он мне: „Мам, опять мышь-стайл!“ Он это так называет».

Фото: starface, insagram, vk