Джессика Симпсон так потолстела, что не хочет лишний раз выходить из дома 

Джессика Симпсон последнее десятилетие ведет отчаянную борьбу с лишним весом. Звезда то сильно поправляется, то вступает в ряды Weight Watchers и худеет, затем снова набирает лишние килограммы. 37-летняя певица уже отчаялась настолько, что не хочет лишний раз выходить в свет.
В последнее время Симпсон совсем пропала из новостей, она не выпускает новых альбомов, не снимается в кино, некоторые даже подумали, что она в третий раз беременна и не хочет сообщать об этом публике. Но, похоже, звезда просто набрала лишний вес и никак не может от него избавиться. Инсайдеры сообщают, что Джессика тратит до 100 тысяч долларов на доставку еды на дом в месяц — вместо походов в супермаркет. Она не планирует возвращаться на сцену, поэтому не видит большого стимула вновь похудеть, а супруга певицы Эрика Джонсона, видимо, все устраивает — и он не требует от Джессики, чтобы та привела фигуру в порядок.
попкорнnews