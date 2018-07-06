«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»

Чемпионат мира по футболу, впервые принимаемый Россией, стал для жителей страны самым ярким событием этого лета. Однако россияне обсуждают не только исторический выход национальной сборной в четвертьфинал, но и поведение болельщиков. Вернее — болельщиц. Началось все с обращения депутата Госдумы Тамары Плетневой к россиянкам с просьбой не заниматься сексом с гостями мундиаля. Ее месседж подхватили тысячи пользователей, взяв на себя миссию определять «отклоняющееся поведение» женщин и наказывать их за это: они стали выискивать девушек, попавших в один кадр с иностранными фанатами, травить их в соцсетях и призывать к физической расправе над ними. Своеобразным манифестом этого движения стала статья в « Московском комсомольце » под заголовком «Время шлюх» ранее малоизвестного колумниста Платона Беседина, в которой он назвал россиянок «потасканными девками с заниженной социальной ответственностью». «Лента.ру» разыскала идейного вдохновителя интернет-кампании по борьбе за «чистоту генофонда», узнала, чем он и его единомышленники руководствуются в акции массовой травли, поговорила с пострадавшими от их действий россиянками и выяснила у социолога, как эта охота на ведьм характеризует наше общество.

Владислав Поздняков, создатель группы «Мужское государство» во «ВКонтакте»

Русская женщина — это женщина, которая вышла замуж девственной, которая верна своему мужу и живет в патриархальных условиях. Все остальное — это «натащи», поэтому между «натащами» и русскими не стоит ставить знак равенства. «Натаща» — это больше состояние души, а не национальность. На чемпионате Европы по футболу в 2012 году, который проходил на Украине, было то же самое, что и сейчас в России. Среди немок и австриек своих «натащ» очень мало, девушки очень скромные и ведут себя намного приличнее. Я даже больше скажу: еще не видел ни одну немку с турком или сирийцем, а вот во Франции был не так давно — так среди француженок своих «натащ» хватает.

Внешний вид очень сильно выдает «натащ» за границей — говорю как человек, изрядно поколесивший по миру. Русскую «натащу» я точно отличу в Европе от представительниц любых других наций! Мне даже не надо слышать русскую речь: как правило, это макияж, вульгарный вид, каблуки, вычурность, излишний пафос, длинные крашеные ногти, кольца на пальцах. Наши девушки одеваются и выглядят так, как будто у них идет война за внимание мужчин. Если вы носите каблуки, вы хотите изо всех сил скрыть свои недостатки в виде низкого роста, вы пытаетесь взять мужчину фальшивой красотой. Вы одеваетесь, краситесь, чтоб понравиться окружающим мужчинам. Для русских девушек почему-то это очень важно даже при наличии у них молодого человека, что говорит об их генетически заложенной «шлюховости».

Лично я за естественную красоту. Мне нравятся немки: отсутствие макияжа, каблуков, вульгарности, вычурности, никаких колец, ногтей. Все, что они делают, — это бреют писю, подмышки, моются и занимаются спортом. И меня подкупает их естественная красота, а не фальшивая, присущая большинству наших женщин. Только в России девушка может час краситься для того, чтобы выйти в соседний магазин. С «натащами» я встречаюсь регулярно, в основном ради плотских утех.

Но в Европе патриархата нигде нет. При патриархальном обществе и государстве семьи в подавляющем большинстве случаев крепкие, всегда растет демография страны. Кто сомневается, может взять статистику разводов в России и сравнить ее со статистикой разводов любой мусульманской страны. Даже не обязательно брать исламистов. Можно взять Южную Корею, где в семьях патриархат, или Японию. В России один из самых высоких процентов разводов, если не ошибаюсь. Также Россия занимает лидирующее место по абортам, что уже как бы намекает.

То, что происходит сейчас, во время ЧМ, — это не отношения, а просто тотальное *** [промискуитет] со стороны наших соотечественниц, не более чем мимолетные романы на одну-две ночи. Тема доступности наших «натащ» — одна из главных тем в социальных сетях забугорных стран. По крайней мере, эта информация от моих русскоязычных подписчиков, проживающих за границей. Речь не о нескольких конкретных девушках, речь реально о тысячах женщин, сорвавшихся с цепи.

Почему они это делают? Тут сразу несколько причин. Первая — околонаучная, это сугубо мое мнение, основанное на теории о евгенике (учение о селекции применительно к человеку, запрещенное в Евросоюзе , — прим. «Ленты.ру»). На русских издревле с завидной регулярностью нападали и совершали набеги, это происходило всю нашу долгую историю. На захваченных территориях женщинам ничего не оставалась делать, как раздвигать ноги перед победителями, это в принципе естественно по законам природы, когда самка отдается более сильному самцу.

И вот на протяжении многих столетий вывелась порода женщин, которые уже на подсознательном уровне раздвигают ноги перед инородцами. Причем если раньше они это делали потому, что не было выбора, сейчас они это делают уже просто на инстинктивном уровне. И необязательно брать в пример именно этот чемпионат мира. То же самое было и на Олимпиаде-80, и с так называемыми «детьми фестиваля» 1957 года.

Вторая причина более реальная — очень низкий уровень жизни в нашей стране. Это факт, который отрицать будет только упоротый ура-патриот. В иностранных болельщиках наши «наташи» видят богатых и обеспеченных самцов. Они понимают: чтобы приехать, например, с Аргентины в Россию, нужно как минимум очень хорошо зарабатывать. Это подкупает наших «наташ», привыкших жить в нищете.

Третья причина: из русских мужчин сделали «вагинопочитателей» и «баборабов» — бесхребетных, женственных, слабохарактерных, живущих в стране равенства полов, а скорей всего — даже матриархата. Можете ли вы себе представить, чтобы подобное поведение девушек было в Чечне или Дагестане? Конечно же нет, потому что там женщинам ограничили свободу, там устоялся патриархат. Женщина при матриархате или даже равенстве полов — это всегда безнравственная женщина, меркантильная женщина.

То, что я выкладываю, — это лишь малая часть. Если я сейчас буду выкладывать все, что мне присылают, то интервал между постами нужно делать около двух минут, и тогда, может быть, через год кончатся все мои публикации. Но это лишь то, что попало в поле зрения моих подписчиков, — ничтожный процент. Сколько случаев прошли мимо объективов камер! Я не выкладываю публикации, где просто наша «натаща» сфоткалась с болельщиком, я выкладываю те фото, где она, например, дает себя целовать или, например, оставила подпись «мама, ищи меня в Колумбии». А спали они или не спали — для меня, как и для большинства русских мужчин, уже никакого значения не играет: если она позволяет себе подобного рода подписи и фото, то, скорей всего, она не против с ним уединиться. Выкладывается это с одной конкретной целью: для осуждения подобного рода поведения и для перевоспитания! В следующий раз «натаща» хорошенько подумает, прежде чем раздвигать свои ноги на лавочке в центре Москвы для делегации из Польши.

С точки зрения законодательства я ничего не нарушаю. Все видео мои подписчики снимают исключительно в общественных местах на улице! Мы не посягаем на частную жизнь! Мы не снимаем тайно в номерах отелей или еще где-то. Нарушают тут законодательство только такие девушки с низкой социальной ответственностью, которые дают трогать себя под юбкой двум аргентинцам недалеко от фанзоны Москвы. Я вам напомню: за подобные случаи Настя Рыбка и ее недалекая подруга за «любовь» в общественном месте отправились на неделю жрать с баланды. Все фото также делаются в общественном месте, либо мы берем их со страниц самих болельщиц, чьи фото доступны абсолютно каждому, и я никогда не оставляю призыв травить! Я могу что-то ироничное написать, но без призыва к радикальным действиям. Это то же самое, если я вас спрошу: вы постоянно выкладываете новости, как у нас все плохо в России, не думали вы, что это может кого-то подтолкнуть к суициду? Если кто-то покончит с собой, мне будет плевать, это будет на совести этого объекта, меня это абсолютно никак не волнует. Какое мне дело до суицида какой-то падшей шлюхи? Наоборот, этот мир станет чище.

Заметьте, у нас почти нет фото русских девушек с европейцами, так как их порой бывает сложно отличить от Иванов и Николаев. Поэтому, чтобы у зевак не возникали вопросы по поводу достоверности информации, мы берем только случаи с представителями другой расы. Если и берем с европейцами, то только когда понятно, что он действительно европеец, по наличию, например, флага или еще какой-то атрибутики. Я против расового смешения. В мультикультурализме нет ничего хорошего: он уничтожает нации, уничтожает их культуры, превращает мир в один сплошной компот. Когда есть японцы, есть русские, англичане, когда мир поделен на нации, у каждой из которых своя культура, религия, обычаи, свой разрез глаз, цвет кожи — вот что по-настоящему прекрасно, вот что делает этот мир красочным! Также я против межэтнических контактов из-за большой разницы культур и других аспектов, существенно снижающих шансы потенциальной пары на счастливый брак. Уверен, что через девять месяцев количество матерей-одиночек в России значительно возрастет. Нацизм — это плохо в любом случае, но если кто-то против того, чтобы девушки сношались с представителями других рас, культур, — это не нацизм. Между этим не может быть знака равенства.

Запрещать девушкам свободно распоряжаться своей вагиной — для большинства уже фактически расценивается как сексизм. Сексизм — это понятие, которое сейчас используют, чтобы оправдать свою распущенность и *** [промискуитет]. Это не есть хорошо. Сексизм должен быть естественным, умеренным, без перегиба палки. Я вот выступаю за патриархат. Патриархат — это по факту сексизм, так как при патриархате мужчина заведомо в иерархии стоит выше женщины. Как вы знаете, сексизм проявляется в дискриминации по половому признаку.

В нашем случае девушек гнобят за связь с иностранцами, парней — нет, так и связей наших «вань» с иностранными девушками нет, в том-то и дело! Я всего один единичный случай видел во время этого ЧМ. Наши мужчины ведут себя прилично, в отличие от представительниц слабого пола. 90 процентов, если не более, болельщиков — это мужчины, девушек к нам приехало значительно меньше, им не так интересен футбол. А те, что приехали, как правило, находятся в паре. Но если вы считаете иначе, попробуйте сделать подобную «зеркалку» на мужчин. Если хотя бы два-три случая найдете, можете считать это успехом. Лично я видел только один случай, где наш мужчина был в компании иностранной болельщицы. А вот случаев, где наоборот, — тысячи.

Феминистки и прочие обиженные про дискриминацию вспоминают, только когда им выгодно. А вот когда мужчина идет принудительно служить в армию, никто не спешит подписывать петиции о дискриминации. Такое понятие, как «хранить очаг», нужно уже давно искоренить. Раньше хранили очаг, да. Это были наши бабушки и прабабушки, которые жили в деревнях, стирали вручную, рожали по пять-десять детей, готовили в печи, во дворе ухаживали за скотиной. Современная баба живет в тепличных условиях — в квартире: стирает машинка, готовит плита… Рожает современная баба от нуля до двух детей. И о каком хранении очага может вообще идти речь? «Хозяйка очага» означает «ничего не делать».

Случай с бразильцами (на родине на них завели уголовное дело за похабное видео с россиянкой — прим. «Ленты.ру») — это единичный случай, который сейчас пытаются пихать везде защитники «натащ». Бразильцы были неправы, так как они просто воспользовались незнанием языка нашей «натащи» и заставили ее скандировать Buceta rosa, но я что-то не слышал, чтоб бразильцев или еще кого наказывали, например, за флирт, секс, обнимашки и поцелуи с «натащами». И в «МК» (речь о статье Платона Беседина «Время шлюх» — прим. «Ленты.ру»), конечно, они жестко написали. Я прям аж удивился, такое даже я не всегда себе позволял. Но, опять же, нацизма нет. Россиянки — это не нация, есть нация русские. «МК», как и я, выступаем за традиционные моральные ценности, с каких это пор в нашей стране это стало плохим?

«Лента.ру»: В Госдуме россиянок просят отказаться от права на распоряжение своим телом ради Родины; на страницах газет тех, кто отказался последовать призыву, называют поколением шлюх; в сети тысячи мужчин объединяются ради настоящей травли девушек, которые попали в один кадр с иностранными болельщиками. Некоторым угрожают физической расправой. О чем говорит такая реакция на общение россиянок с иностранцами?

Чернова: Если судить по медиарепрезентации, можно сказать, что общество у нас не очень здоровое. Оно постоянно находится в ситуации войны то с определенными странами, то с определенной частью света. Такая негативная реакция как в сети, так и на страницах газет в первую очередь связана с консервативной, традиционалистской и во многом архаической гендерной политикой. К сожалению, государство исходит из представлений о том, что оно может формировать и регулировать поведение своих граждан в частной жизни, которые в данном случае в большой степени отдают мизогинией (женоненавистничество, предубеждение по отношению к женщинам — прим. «Ленты.ру»), а не просто сексизмом. Интересно, что автор статьи (речь о статье «Время шлюх» в «Московском комсомольце» — прим. «Ленты.ру») — мужчина, который формулирует определенные нормы поведения для женщин, он их осуждает и пытается контролировать путем негативной оценки: в таких традиционных построениях гендерной культуры общества женщины и женское тело рассматриваются как очень важный ресурс, который подлежит надзору мужчины.

Насколько это серьезная проблема и с чем она может быть связана?

Мы никогда не сможем узнать точное число девушек, пострадавших в этой истории, и если мы посмотрим на те актуальные события, которые происходят в стране сейчас, — например, на повышение пенсионного возраста, — эта проблема может показаться искусственно созданной. Но она вписывается в ту вереницу действий, которые производились государством и церковью в связи с семейными и гендерными вопросами. Они пытаются воссоздать традиционную гендерную картину мира, хотя она очень далека от того, что происходит в повседневной жизни: последние социологические исследования молодежи показывают, что поколение Z не так заинтересовано в раннем сексуальном дебюте. Секс не является для них первоочередной темой, как для предыдущего поколения. На повестке дня у них стоит вопрос самореализации, поисков своего места в обществе, качества жизни, довольства жизнью.

Иногда пишут, что девушки, которые знакомятся с иностранцами, пытаются самореализоваться (уехать, например), а мужчины им завидуют, потому что у них такой возможности нет.

Нет, не думаю. Во-первых, не любые сексуальные отношения ведут к браку, который может повысить социальную позицию девушки в обществе. Во-вторых, люди могут заниматься сексом по разным причинам, не только ради вертикальной мобильности.

Но можно ли согласиться с тем, что то поведение россиянок, которое документируют поборники нравственности, характеризует национальный облик России не с лучшей стороны?

Какое поведение? Это очень консервативная позиция — когда женское тело и сексуальность рассматриваются в качестве ресурса, которым обладает государство и страна. Облик страны создается другими вещами, начиная с позиции во внешней политике и заканчивая тем, как устроена городская среда.

Российские женщины давно привыкли к экономической автономии, они составляют почти половину работающего населения. К началу 80-х увеличилось время, которое мужчины посвящают воспитанию собственных детей, однако и сейчас женщина несет большую часть ответственности за рождение ребенка. И поскольку каждый второй брак заканчивается разводом, женщина хорошо знает цену этой ответственности. В России много матерей-одиночек, но мужчины, вместо того чтобы решать уже существующие проблемы, занимаются прогнозированием «детей мундиаля».

Да, в качестве одного из аргументов в пользу контроля за женщинами участники групп Buseta rosa и «Мужское государство» приводят то, что после ЧМ в России будет повторение беби-бума 1958-го и 1981 годов, после Всемирного фестиваля молодежи и студентов и после Олимпиады-80. Насколько это может соответствовать реальности?

Мне никогда не попадалось статистических данных, которые бы показывали, что именно эти два события принципиальным образом увеличили количество матерей-одиночек в стране. Конечно, «дети фестиваля» и «дети Олимпиады» были, но массового явления, связанного с рождением таких детей, я ни в одном исследовании не встречала. Поэтому ни о каком беби-буме не может быть и речи. С проявлениями нетерпимости к метисам в России можно и нужно бороться, но, к сожалению, мы не можем рассчитывать на участие государства в этом вопросе.

О чем говорит популярность жаргонизмов «натащи» и «чернильницы» при обсуждении контактов женщин с иностранными фанатами и чего в них больше — проявления мизогинии или национализма?

Уровень ксенофобии и нетерпимости к представителям других групп, конечно, сильно зашкаливает. Представители других этнических групп вписываются в идеологию войны, согласно которой мы должны сидеть в этой осажденной крепости и контролировать наших женщин, чтобы сохранить свою позицию. Вместо того чтобы радоваться большому событию, тому, что множество российских городов стали открытыми и доступными, в этом видят то, что говорит о невысокой социальной удовлетворенности собственной жизнью.

Кроме того, мы видим архаичные представления о том, что мужчина является обладателем символической власти над женским телом, особенно в вопросах женской сексуальности. Мужчины пытаются таким образом закрепить свою доминирующую позицию в обществе. Скорее всего, дело в стереотипах, которые поддерживаются не очень образованной частью мужского населения, у которой нет большого социального и экономического капитала, они могут зарабатывать меньше женщин и быть менее успешными в целом. Чему угрожают иностранцы? Если мужчины боятся кровосмешения, мы можем посмотреть статистику и увидеть, что Россия занимает одну из лидирующих позиций по разводам и уклонению от уплаты алиментов. Это делают те самые российские мужчины, которые так боятся, что женщины будут вступать в отношения с другими. Хотелось бы задать им вопрос: чувствуют ли они себя ответственными за российских женщин, если они претендуют на регламентацию их поведения? Почему они не выполняют свои обязательства в качестве мужей и отцов? Почему после развода забывают о том, что у них есть дети? Почему не выполняют свои обязанности и отказываются от уплаты алиментов? Если мужчина женат, ему не нужно думать, сколько стоит няня для его ребенка, сколько стоит выполнение домашней работы, сколько стоит приготовление пищи — и так далее. И поэтому те мужчины, которые оценивают сексуальное поведение женщин, пытаются отыграть патриархатные дивиденды — закрепить свою привилегированную позицию в обществе. И негативное отношение к «чужим» мужчинам, а также попытка построения гендерных духовных скреп является проявлением опасения, что их доминирующая позиция может быть выбита у них из-под ног.

Представление о том, что связь с «чужаком» — это угроза, присуще только россиянам?

Нет, конечно. Это касается любой социальной группы, которая хочет определенным образом сформировать представление о себе через некую границу и противопоставление: «я — не такой, как кто-то». И те люди, которые не являются членами нашей социальной группы, рассматриваются в первую очередь как угроза. Очень много исследований на эту тему делали антропологи, когда изучали традиционные сообщества. Такая позиция, такое мировоззрение, такая система ценностей характерны для тех обществ, которые находятся в начальной стадии модернизации.

Изменилось ли что-то в восприятии «чужих» как угрозы со времен падения железного занавеса?

Сексуальная революция все-таки произошла: отношения между мужчиной и женщиной сейчас очень отличаются от тех, что имели место в советский период. В первую очередь это касается знаний о контрацепции и ее доступности. Демографы говорят, что в советском обществе преобладала абортивная контрацепция (аборт как способ регулирования рождаемости), была большая вероятность того, что сексуальные отношения закончатся беременностью. Сейчас молодое поколение как минимум знает о средствах контрацепции, и женщины имеют возможность регулировать сексуальную жизнь.

В Бразилии наказали болельщиков, оскорбивших русскую девушку. У нас, наоборот, нападки на женщин только усиливаются. Парадоксально, но иностранцы пытаются выступить в защиту российских женщин от российских же мужчин. О чем это говорит?

Поскольку в России на уровне государственной политики и публичного дискурса сексизм и патриархатное отношение к женщине является доминирующим, то, как и в случае со Слуцким (депутат Леонид Слуцкий был обвинен в многочисленных эпизодах домогательств по отношению к журналисткам — прим. «Ленты.ру»), никаких решений не принимается. Более того, все это рассматривается как норма. За проявление сексизма, гомофобии и прочих вещей, которые относятся к модернизированному в сфере гендерных отношений обществу, у нас нет ни законных, юридических наказаний, ни даже идеологических порицаний, которые бы показывали, что это недопустимо. Поэтому Россия, при каких бы то ни было различиях с Бразилией по другим аспектам, в результате государственной политики и действий церкви откатывается на позиции традиционалистского, патриархатного, не очень развитого общества. Насилие остается существенной конструкцией, на которой стоит наше государство.