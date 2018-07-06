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«Хьюстон Рокетс» отчислил А. Джексона
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«Хьюстон Рокетс» отчислил А. Джексона 

Чемпионат.com 47 минут назад
Ранее сообщалось, что «Хьюстон Рокетс» решил сохранить в своих рядах защитника Аарона Джексона. Его контракт на $ 1,4 млн должен был стать гарантированным с 1 октября. Теперь же руководство команды из Техаса всё-таки приняло решение отчислить игрока, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Теперь, вероятно, баскетболист будет искать варианты продолжения карьеры в Китае, где он выступал и в минувшем году.
Большую часть сезона-2017/2018 экс-баскетболист ЦСКА провёл в поднебесной, позже он присоединился к «Хьюстону» и успел провести за техасцев один поединок. В нём он набрал 8 очков, собрал 3 подбора и отдал 1 передачу.
В плей-офф он появлялся на паркете в 7 встречах, но не получал достаточно игрового времени. Там его статистика составляла 0,7 очка, 0,6 подбора и 0,3 передачи за 2 минуты в среднем.
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