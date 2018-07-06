Предприятия Segezha Group осваивают выпуск бумажных пакетов и сумок

Segezha Group презентовала оригинальную многоразовую упаковку (пакеты и сумки различной толщины и объема) в июне текущего года в рамках выставки RosUpack-2018. Представленные образцы получили положительные отзывы, и компания планирует осенью текущего года наладить массовое производство бумажной упаковки.

Представители Segezha Group отмечают, что новую линю по выпуску пакетов Triumph 5 QT планируют ввести в эксплуатацию на базе ООО «Сегежская упаковка», дислоцирующегося в Ростовской области. Возможности современного оборудования позволяют выпускать несколько видов бумажных пакетов и сумок, пользующихся популярностью среди ритейлеров. На сегодняшний день многие розничные торговые сети высказывают заинтересованность в качественной экологичной упаковке, которая сможет заменить пластиковые пакеты.