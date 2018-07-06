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53-летняя супермодель Брук Шилдс: «До сегодняшнего дня я стеснялась носить раздельный купальник»
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53-летняя супермодель Брук Шилдс: «До сегодняшнего дня я стеснялась носить раздельный купальник» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Брук Шилдс надела купальник для того, чтобы показать дочкам пример.
Фигуре Брук Шилдс можно позавидовать! Стройные ноги, тонкая талия, пышные бедра и грудь. На днях в интервью журналу InStyle модель призналась, что все эти годы стеснялась носить купальник из-за детских комплексов.
«Я старалась прикрывать свое тело почти до колен. Моя старшая дочь заметила однажды, что это приносит дискомфорт, и я поняла, что должна быть примером для них, должна чувствовать себя комфортно в своем теле», — пояснила она.
Теперь Брук без раздумий согласилась поучаствовать в рекламной кампании Swimsuits For All: этим жестом она хочет дать понять девушкам и женщинам, в том числе своим дочерям 12-летней Гриер и 15-летней Роуен, что любая фигура прекрасна.
«Все мы разные и тратим слишком много времени, сравнивая себя с другими. Я поняла, что изучив и поняв свое тело, научившись подчеркивать сильные стороны, чувствуешь себя сильнее», — пояснила она.
Комплексы звезды имеют корни в ее не слишком счастливом детстве: «Моя мама иногда напивалась и говорила: „Почему ты не шевелишь своей толстой задницей?“ Я всегда была уверена, что моя попа слишком велика. Даже после того, как в 15 лет мне предложили рекламировать купальники, я не смогла отделаться от этой мысли. Я была девушкой на обложке, но не супермоделью, я считала, что мои сильные стороны — в чертах лица, а не тела. Коллеги также отмечали, что я не гожусь для подиума, и это ранило меня».
Фото: glovallookpress
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