«Лодку нашли в камышах»: пожилой екатеринбуржец поехал на рыбалку и пропал

Рыбак из Екатеринбурга Аркадий Николаевич Бочкарев пропал на озере Шаблиш в Челябинской области. Как рассказала E1.RU его дочь Снежана, Аркадий Николаевич хорошо знал это место и часто ездил туда рыбачить: три дня работал, а три дня проводил на озере. На этот раз он уехал 2 июля и 4-го вечером должен был вернуться.

— Он позвонил четвертого числа в 6 утра, сказал, что все в порядке, до этого отзванивался каждый день по нескольку раз, — говорит Снежана. — Вечером должен был приехать, мы после этого звонили, но не могли дозвониться. Сначала просто думали, что там связь плохая, найдет нормальный сигнал и сам наберет. Но он так и не позвонил.

Тогда родные Аркадия Николаевича начали бить тревогу. Родственники, живущие в деревне в 50 километрах от озера, поехали туда на поиски и нашли на берегу его машину. А позже другой рыбак нашел в камышах его лодку, в лодке были вещи и телефон, с него-то он и позвонил родственникам Аркадия Николаевича, чтобы сообщить о находке.

Родные рыбака уже обратились в полицию, но пока о местонахождении пожилого мужчины ничего не известно. Дочь и внучка Аркадия Николаевича надеются, что кто-то видел его и поможет в поисках.