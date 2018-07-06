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«Лодку нашли в камышах»: пожилой екатеринбуржец поехал на рыбалку и пропал
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«Лодку нашли в камышах»: пожилой екатеринбуржец поехал на рыбалку и пропал 

e1.ru 57 минут назад
Фото: e1.ru
Рыбак из Екатеринбурга Аркадий Николаевич Бочкарев пропал на озере Шаблиш в Челябинской области. Как рассказала E1.RU его дочь Снежана, Аркадий Николаевич хорошо знал это место и часто ездил туда рыбачить: три дня работал, а три дня проводил на озере. На этот раз он уехал 2 июля и 4-го вечером должен был вернуться.
— Он позвонил четвертого числа в 6 утра, сказал, что все в порядке, до этого отзванивался каждый день по нескольку раз, — говорит Снежана. — Вечером должен был приехать, мы после этого звонили, но не могли дозвониться. Сначала просто думали, что там связь плохая, найдет нормальный сигнал и сам наберет. Но он так и не позвонил.
Тогда родные Аркадия Николаевича начали бить тревогу. Родственники, живущие в деревне в 50 километрах от озера, поехали туда на поиски и нашли на берегу его машину. А позже другой рыбак нашел в камышах его лодку, в лодке были вещи и телефон, с него-то он и позвонил родственникам Аркадия Николаевича, чтобы сообщить о находке.
Родные рыбака уже обратились в полицию, но пока о местонахождении пожилого мужчины ничего не известно. Дочь и внучка Аркадия Николаевича надеются, что кто-то видел его и поможет в поисках.
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