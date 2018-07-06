Признак здоровья: страны, где любят пышных женщин

Несмотря на то, что ожирение остается одной из наиболее серьезных проблем современности, есть страны, в которых стараются есть побольше преднамеренно. Причина проста: в этих странах обожают тучных женщин и матери откармливают свои дочерей с ранних лет.

Мавритания

В Мавритании пиком сексуальности считаются очень полные женщины имеющие растяжки. В этой стране большинство молодых девушек в погоне за местной красотой должны потреблять как минимум 14 тысяч калорий ежедневно. В случае, если родители не могут откормить девочку до необходимого веса, ее отдают в специальный санаторий, где квалифицированный персонал занимается «откармливанием». Идеальный вес для 12-летней девочки в Мавритании — 80-90 кг. Стоит отметить, что тех женщин, чьи фигуры в европейских странах боготворят, мавританцы считают больными.

Гаити

Здесь тоже ценят красоту полных женщин. Когда девушка готовится к свадьбе, она должна прийти к вождю. И только вождь способен определить, достаточно ли хороша невеста. Как правило, худые женщины не могут пройти подобный отбор.

Южная Африка

У народов Южной Африки полнота женщины является признаком финансового богатства. И, как правило, чем больше вес девушки, тем больше у нее шансов найти себе возлюбленного. Кроме того вес представительницы прекрасного пола влияет и на калым, который дают за невесту.

Кувейт

Хотя в этой стране полные женщины и остаются в большей ценности, чем худышки, здесь женщина больше похожа на предмет интерьера — так к ней относится супруг. Впрочем, как в случае и с предметами интерьера, женщина в семье должна быть с выдающимися формами.

Фиджи

Также как и в Мавритании, здесь существуют пансионаты для откорма девушек. Согласно поверью, чем полнее девушка, тем больше у нее будет счастья в жизни. А мужчины в Фиджи только рады, если их супруга станет обладательницей большого тела.

Афганистан

Здесь тоже обожают полных женщин. Местные жители уверены: только тучная и хорошо откормленная девушка сможет стать хорошей супругой и родить здоровое потомство. Кроме того, из-за высокого уровня бедности полные люди считаются здесь состоятельными и уважаемыми.

Науру

Все очень просто: на тихоокеанский остров поставляют продукты из Австралии и Новой Зеландии. Как правило, этот товар способствует ожирению и является высококалорийным. Так или иначе, ценителей красоты моделей-плюс здесь хватает, и никто не возражает против вредной и жирной пищи. Это касается и мужчин: если они хотят, чтобы их любили, они должны быть в теле. ​