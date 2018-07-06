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Школьник залез в трансформаторную будку и получил сильнейший удар током в Уссурийске
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Школьник залез в трансформаторную будку и получил сильнейший удар током в Уссурийске 

360tv.ru 22 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В Уссурийске 13-летний мальчик из любопытства 5 июля залез в трансформаторную подстанцию и получил удар электрическим разрядом. Пострадавшего ребенка госпитализировали в центральную городскую больницу с обширными ожогами тела и в шоковом состоянии. Об этом сообщил сайт Deita.ru.
Происшествие произошло около одного из жилых домов на улице Фрунзе. Медики диагностировали у пострадавшего 70% ожогов поверхности тела. Мальчика поместили в реанимацию.
Полицейские проводят проверку. Родителей пострадавшего ребенка могут привлечь к административной ответственности.
В Ярославской области подросток, желая сделать эффектное сэлфи, залез 3 июля на арку железнодорожного моста. Он зацепил провод контактной сети, получил сильнейший удар током и упал на рельсы. В тяжелом состоянии 16-летнего подростка госпитализировали.
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