Школьник залез в трансформаторную будку и получил сильнейший удар током в Уссурийске

В Уссурийске 13-летний мальчик из любопытства 5 июля залез в трансформаторную подстанцию и получил удар электрическим разрядом. Пострадавшего ребенка госпитализировали в центральную городскую больницу с обширными ожогами тела и в шоковом состоянии. Об этом сообщил сайт Deita.ru.

Происшествие произошло около одного из жилых домов на улице Фрунзе. Медики диагностировали у пострадавшего 70% ожогов поверхности тела. Мальчика поместили в реанимацию.

Полицейские проводят проверку. Родителей пострадавшего ребенка могут привлечь к административной ответственности.

В Ярославской области подросток, желая сделать эффектное сэлфи, залез 3 июля на арку железнодорожного моста. Он зацепил провод контактной сети, получил сильнейший удар током и упал на рельсы. В тяжелом состоянии 16-летнего подростка госпитализировали.