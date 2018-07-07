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Наоми Кэмпбелл затмила всех на грандиозном празднике Dolce & Gabbana Alta Moda
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Наоми Кэмпбелл затмила всех на грандиозном празднике Dolce & Gabbana Alta Moda 

Grazia 38 минут назад
Фото: Grazia
С 4 по 10 июля на озере Комо открыт «бутик на воде». На пароходе Patria выставлены наряды, посвященные и озеру Комо, и местности рядом с ним. Плавучий бутик стал первым пунктом в на этот уикенд в списке знаменитых гостей и участников показа.
А уже на следующие день после приезда друзья бренда приняли участие в показе в парке Тересио Оливелли в Тремеццо.
Перед зрителями продефилировали Ева Герцигова, Китти Спенсер, Эшли Грэм, Мэй Маск, Халима Аден и многие другие. Однако главной звездой шоу стала Наоми Кэмпбелл в абсолютно потрясающем ярком платье с пышным подолом.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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