Наоми Кэмпбелл затмила всех на грандиозном празднике Dolce & Gabbana Alta Moda

С 4 по 10 июля на озере Комо открыт «бутик на воде». На пароходе Patria выставлены наряды, посвященные и озеру Комо, и местности рядом с ним. Плавучий бутик стал первым пунктом в на этот уикенд в списке знаменитых гостей и участников показа.

А уже на следующие день после приезда друзья бренда приняли участие в показе в парке Тересио Оливелли в Тремеццо.