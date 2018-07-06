Выжившая жертва холокоста и спасший ее солдат прожили 71 год вместе

Во время Второй мировой войны 23-летний Джон Маккай (John Mackay) в составе шотландского отряда коммандос спас еврейских узниц, которых переправляли из Освенцима, а среди них и 20-летнюю Эдит Штайнер (Edith Steiner) — свою будущую жену.

Эдит попала в концлагерь вместе с матерью и другими членами семьи. Через шесть недель в живых не осталось никого, кроме них, все погибли в газовых камерах. Штайнер оказалась в лагере как раз в период, когда там орудовал «Ангел Смерти» Йозеф Менгеле, ставивший страшные медицинские эксперименты на заключенных.

Джон Маккай и его друг сбежали из лагеря для военнопленных в городе Тобрук, Ливия, переодевшись итальянскими солдатами. Им пришлось скрываться 18 месяцев, чтобы вновь не попасть в руки врага. Также Джон служил в Лондонском шотландском полку, в составе которого и спас в 1944 году женщин-узниц из концлагеря.

Источник: Vintage

Эдит родилась в венгерском городе Секешфехервар. Во время войны потеряла 39 членов семьи, которые сгинули в концлагерях.

На танцах, организованных в честь освобождения, пара и познакомилась. Джон робко попросил своего друга передать приглашение Эдит на танец, однако она отослала его с отказом, сказав, что если Джон хочет танцевать с ней, то пусть подходит сам. Их первый танец стал началом истории любви, которая продлится 70 лет.

Пара поженилась 17 июля 1946 года после возвращения Джона Маккая на родину в Шотландию.

Супруги владели отелем Atholl Arms в городе Питлохри, у них родилось двое детей — Шэрон и Питер, а позже семь внуков и пять правнуков. После выхода на пенсию пара переехала в Данди.

В феврале 2017 года пара, поженившаяся после войны, отметила 71 год вместе.

Их история любви попала в СМИ, однако три недели спустя Эдит скончалась в возрасте 92 лет в объятиях любимого мужа. Джон Маккай остался один, но история этой пары стала трогательным напоминанием, что истинная любовь существует.