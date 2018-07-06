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СМИ: Facebook планирует запустить реалити-шоу с Криштиану Роналду
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СМИ: Facebook планирует запустить реалити-шоу с Криштиану Роналду 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 6 июля. Социальная сеть Facebook планирует запустить новое реалити-шоу с португальским футболистом Криштиану Роналду. Об этом в четверг сообщил журнал Variety.
По его данным, в настоящий момент переговоры между соцсетью и спортсменом о запуске документального проекта на стримминговой платформе Facebook Watch находятся на ранней стадии. Однако корпорация Марка Цукерберга готова заплатить около $10 млн за 13 эпизодов с участием игрока мадридского "Реала".
Криштиану Роналду является самым популярным спортсменом в социальной сети Facebook. Его аккаунт насчитывает более 120 млн подписчиков.
Футболист выступает за мадридский «Реал» с 2009 года. В составе команды он дважды становился чемпионом Испании, столько же раз выиграв Кубок и Суперкубок страны. Также вместе с командой португалец четыре раза побеждал в розыгрыше Лиги чемпионов, два раза — в Суперкубке УЕФА и трижды становился победителем клубного чемпионата мира. В прошедшем сезоне за мадридский клуб Роналду провел 44 матча в различных турнирах, забил 44 гола и сделал восемь результативных передач.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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