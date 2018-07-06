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Взрослый сын нарушил жилищные права престарелой матери во Владивостоке
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Взрослый сын нарушил жилищные права престарелой матери во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В прокуратуру столицы Приморского края обратилась местная жительница 1940 года рождения с заявлением о нарушении ее жилищных прав. В квартире вместе с пожилой женщиной проживает сын, который нигде не работает, не оплачивает коммунальные услуги и не помогает матери материально. Об этом сообщил сайт прокуратуры Приморского края.
«Имеются основания для определения доли в оплате за жилищно-коммунальные услуги с учетом количества зарегистрированных в квартире лиц», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Учитывая преклонный возраст женщины и состояние ее здоровья, суд решит вопрос о разделении счетов.
В Красноярске 60‐летняя женщина убила свою мать, вылив ей на голову из чайника кипяток. Соседи пытались спасти пожилую женщину, вызвали скорую и полицейских, но она умерла от ожогов и болевого шока.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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