Тело ребенка нашли в реке Бира в ЕАО

МОСКВА, 6 июля. / ТАСС /. Тело 13-летнего мальчика обнаружили спустя сутки после исчезновения в реке Бире в Биробиджане, следователи проводят проверку. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регионального СК.

"Сегодня утром, 6 июля, тело мальчика обнаружено водолазом МЧС на дне реки Биры в районе места купания ребят. Следователем в настоящее время проводится осмотр на месте происшествия. По результатам проведенных проверочных мероприятий, а также судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

5 июля двое мальчиков 12 и 13 лет отправились искупаться в реке в районе улицы Набережной города Биробиджана. Во время купания один из них, не справившись с сильным течением, стал тонуть. Его другу удалось выплыть на берег, где он позвал взрослых на помощь, однако к этому моменту 13-летний мальчик исчез из поля зрения. На речку друзья отправились самостоятельно, без разрешения взрослых.

По данным МЧС в поисках ребенка были задействованы 29 сотрудников МЧС, 9 единиц техники, четыре плавсредства, беспилотный летательный аппарат. Искали пропавшего также волонтеры и добровольцы.