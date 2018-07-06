Ещё
Тело ребенка нашли в реке Бира в ЕАО
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тело ребенка нашли в реке Бира в ЕАО 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Тело 13-летнего мальчика обнаружили спустя сутки после исчезновения в реке Бире в Биробиджане, следователи проводят проверку. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регионального СК.
"Сегодня утром, 6 июля, тело мальчика обнаружено водолазом МЧС на дне реки Биры в районе места купания ребят. Следователем в настоящее время проводится осмотр на месте происшествия. По результатам проведенных проверочных мероприятий, а также судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
5 июля двое мальчиков 12 и 13 лет отправились искупаться в реке в районе улицы Набережной города Биробиджана. Во время купания один из них, не справившись с сильным течением, стал тонуть. Его другу удалось выплыть на берег, где он позвал взрослых на помощь, однако к этому моменту 13-летний мальчик исчез из поля зрения. На речку друзья отправились самостоятельно, без разрешения взрослых.
По данным МЧС в поисках ребенка были задействованы 29 сотрудников МЧС, 9 единиц техники, четыре плавсредства, беспилотный летательный аппарат. Искали пропавшего также волонтеры и добровольцы.
ТАСС: последние новости
СМИ: Facebook планирует запустить реалити-шоу с Криштиану Роналду Тела трех человек найдены в смытом селевым потоком автомобиле в Дагестане Суарес: Неймар является классным футболистом, несмотря на критику в его адрес
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать2
Люди, которые перестарались с пластикой
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее30
Наболело: «В 10 утра привозили пьяного в стельку»5
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках13
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение