«Денег ждём 10 лет»: как добиться через приставов выплаты алиментов на детей

Челябинка 10 лет добивается через ФССП, чтобы её бывший муж начал платить алименты на дочь. Другая мать винит приставов в плохой работе из-за того, что регулярные выплаты прекратились, когда экс-супруг сменил место работы. В ведомстве не исключают сложных исполнительных производств, которые затягиваются. Порой это связано с тем, что с должника просто нечего взять — за ним не числится ни денег, ни имущества. Рассказываем, как добиться через приставов выплаты алиментов на детей.

Порой взыскать алименты не удаётся потому, что взять с алиментообязанного нечего

— Через год после развода с Сергеем поняла, что платить алименты добровольно он не будет, и в 2008 году подала иск на взыскание алиментов, — рассказала Анна Л. — Суд Курчатовского района назначил сумму алиментов, делопроизводство передали приставам. За десять лет бывший супруг перечислял алименты на протяжении только одного года. В 2012-м с ним побеседовал дознаватель службы судебных приставов, и регулярно на мой счёт стала падать положенная сумма. А потом бывший уволился с официальной работы. И долг снова стал расти. По моим примерным подсчётам, он задолжал уже больше миллиона рублей. Точную сумму, к сожалению, не знаю. Несколько раз писала заявления приставам с просьбой высчитать сумму задолженности, но ни на одно своё обращение ответа так и не получила. А долг бывшего мужа на сайте приставов давно не обновляется — застыло на 300 тысячах рублей.

По словам женщины, на мужчину пытались воздействовать, ограничив ему выезд за границу.

— Но он просто стал отдыхать в России, — разводит руками Анна. — Ещё просила пристава ограничить бывшего в водительских правах. Но вижу на сайте приставов, что его продолжают штрафовать за нарушение ПДД. То ли ограничения нет до сих пор, то ли просто он без прав гоняет по городу… Дочке уже 16 лет исполнилось! Учить её нужно, одевать… Я очень удивляюсь, когда читаю новости о том, что кого-то арестовали на несколько суток, лишили машины, телефона или ещё как-то наказали за задержку алиментов. Наш-то злостный неплательщик живёт спокойно и безнаказанно в двух кварталах от нас, не прячется. В долгих очередях у приставов слышу столько историй о том, что редко кому удаётся что-либо взыскать… Вот как получить с бывшего мужа алименты, если он их платить не хочет?

Сменил работу — перестал платить

Схожей историей поделилась челябинка Анастасия.

— Суд вынес решение, я отдала исполнительный лист приставам, и примерно через месяц алименты стали регулярно поступать мне на карту, — рассказала она. — Так было почти три года. Но в январе бывший супруг уволился и до апреля официально нигде не работал, хотя постоянно хвалился, что зарабатывал неплохо. Сейчас, насколько знаю от его родителей, он уже и аванс дважды на новой работе получал, и зарплату. И вроде как устроен официально. Но на сына так ни копейки и не перевёл. Исправно только завтраками кормит. Вот интересно, а за те два месяца, что он не работал, какие-то алименты положены? И почему приставы не взыскивают алименты с зарплаты на его новой работе?

Советы приставов

В службе судебных приставов региона рекомендуют всю информацию о ходе исполнительного производства получать непосредственно от пристава-исполнителя. А если результаты его работы не устраивают, то обратиться к начальнику отдела и далее к руководству УФССП — тогда исполнительное производство возьмут на контроль.

— Должник челябинки Анны Л. долгие годы официально не трудоустроен, а пристав работает только с официальными источниками дохода, — объянила главный специалист пресс-службы УФССП по Челябинской области Ольга Шебанова . — Имущества за ним не зарегистрировано. В октябре 2016-го за неуплату алиментов его отправили под административный арест на 10 суток (часть 1 статьи 5.35.1. КоАП). Но и после этого платить алименты он так и не начал, что стало основанием для возбуждения уголовного дела (часть 1 статьи 157 УК). В июне 2017 года суд назначил ему 80 часов исправительных работ с отчислением 10 процентов заработка в доход государства. К отработке он не приступил, и по ходатайству уголовно-исполнительной инспекции суд заменил ему работы реальным лишением свободы, которое он сейчас отбывает.

Задолженность рассчитана, соответствующее постановление взыскатель Анна Л. сможет получить лично на приёме судебного пристава. Долг на 31 мая 2018 года составляет 520 тысяч 552 рубля 42 копейки, уточнили в региональном управлении ФССП.

— Что касается штрафа должника за нарушение ПДД, то он числится с апреля 2017 года и был вынесен в результате остановки экипажем ДПС — он нарушил правила как пешеход, — указала Ольга Шебанова. — А в водительских правах он был ограничен в декабре 2017 года. Если же он вновь сядет за руль, то уличить его смогут только сотрудники ГИБДД во время остановки и проверки документов.

Челябинке Анастасии нужно было обратиться к приставам сразу, лишь только алименты перестали поступать.

— После направления копии исполнительного документа в организацию для удержания периодических платежей, исполнительное производство оканчивается (пункт 8 статьи 47 закона «Об исполнительном производстве»), — объяснила Ольга Шебанова. — Если алименты перестали поступать, достаточно об этом сообщить судебному приставу-исполнителю, написав заявление о возобновлении исполнительного производства, по-возможности указав новое место работы должника. И отчисления вновь начнутся. Но вообще о смене своего места работы должник обязан извещать судебного пристава самостоятельно, чтобы избежать наказания (статья 17.14 КоАП). Ситуация изменится, как только хотя бы одна из сторон обратится к судебному приставу.

Долг по алиментам рассчитывается на основании исполнительного документа. Это либо доля от всех видов доходов, либо заранее оговоренная сумма. Если речь идет о доле дохода, а должник официально не работает, то ежемесячный платёж рассчитывается на основании среднероссийской зарплаты.