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Александр Олешко рассказал, почему не признал «внебрачную дочь»
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Александр Олешко рассказал, почему не признал «внебрачную дочь» 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Александр Олешко узнал, что у него растет ребенок. На гастролях в Саратове телеведущему привели внебрачную дочь. О своих чувствах, которые испытал во время встречи с ребенком, Александр рассказал нашим корреспондентам.
Александр всегда считался артистом с безупречной репутацией. Поэтому новость о том, что у него растет внебрачная дочь, выбила из колеи его многочисленных поклонников. Александр и сам не ожидал такого поворота.
— На днях на гастролях в Саратове ко мне привели девочку и говорят: «Это ваша дочь», — делится с нами артист. — Сейчас время такое: все с палочками ходят, тесты ДНК делают. Это так опасно. Не знаю, чего хотят люди, которые так поступают. Наверное, денег или внимания. Я сразу ответил: «Спасибо большое, но я не ее отец».
Внебрачную дочь Олешко не признал только по одной причине. Он уверен: в ней его крови нет и быть не может. А все из-за того, что беспорядочные половые связи его не привлекают.
— У меня всё под контролем! — говорит артист. — Так что я точно не ее отец. Девочка была так напугана! У меня такое ощущение сложилось, что ее к каждому артисту подводят и говорят: «Познакомьтесь, это ваша дочь!» Где сработает. А девочка растет. И весь ужас в том, что она совершенно не знает, кто ее настоящий отец.
Сам Олешко признается, что в последнее время все чаще стал задумываться о детях. Ему уже за сорок, но радость отцовства он еще ни разу не испытал. Когда произойдет столь радостное событие, артист сказать не может.
— Я уверен точно: все должно быть естественно, — считает Александр. — Я так люблю свою профессию, то, чем я живу всю свою жизнь, что вряд ли смог бы от этого отказаться. У меня есть творческие задачи, которые еще не достигнуты. Но я понимаю: работа не главное. Когда произойдет особенная встреча, то, конечно, семья у каждого человека должна выйти на первое место. Работа прекрасна, а жизнь? Нам учитель в театральном институте постоянно говорил: «Когда у вас в груди будет трепетать, бросайте все к чертовой матери!» Пока у меня такой встречи не произошло.
Олешко не раз предлагали пойти по стопам Киркорова и воспользоваться услугами суррогатной матери. Но телеведущий на такой шаг пока никак не решается.
— Я только сегодня утром думал на тему суррогатного материнства, — продолжает Александр. — И ответил для себя на этот вопрос. В моем случае, наверное, это произойти не может. Для такого поступка нужна смелость. Филипп Киркоров очень смелый человек. Я бы, наверное, так не смог. Но с другой стороны, ты совершенно не знаешь, что будет через минуту. Вдруг что-то случится — и мое мнение поменяется. Всякое может быть.
Сейчас Олешко полностью посвятил себя работе: он активно гастролирует со спектаклями, проводит творческие встречи. Из-за занятости у него даже не будет летнего отдыха.
— Только кусочками: утром два часа полежали на пляже, а вечером — концерт или спектакль, — улыбается телеведущий. — Лето все пройдет в трудах. И слава Богу. Я люблю свою работу. Хотя иногда происходят разные инциденты. Три дня назад в аэропортах был сбой системы по всему миру, самолеты не летали. Просидели шесть часов в аэропорту. Кстати, вчера летел уже в другом самолете, и пилот объявил: «К сожалению, наши футболисты проиграли!» С такой досадой он это сказал, что весь самолет огорченно выдохнул. Я хоть и не спортивный болельщик, но хочу гордиться российской командой. Мне нравится, что происходит сейчас в Москве. Я живу в центре, у меня под окнами до пяти утра все поют «Калинку» и «Катюшу». Это здорово! К шуму я привык. Знаете, мой сосед Шакуров как ребенок прыгает! Ему чем громче, тем лучше.
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