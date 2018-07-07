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Не признал! У Александра Олешко нашлась маленькая внебрачная дочь из Саратова
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Не признал! У Александра Олешко нашлась маленькая внебрачная дочь из Саратова 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
41-летний Александр Олешко рассказал журналистам об одном случае, недавно произошедшем с ним на гастролях.
Известный актер и телеведущий Александр Олешко едва не стал жертвой мошенников в Саратове. Они попытались выдать незнакомую девочку за внебрачную дочь артиста. Однако Александр отреагировал на такую новость абсолютно спокойно.
«Дело в том, что беспорядочные половые связи меня не привлекают. У меня все под контролем! Так что я точно не ее отец», — заявил Олешко в интервью порталу Sobesednik.ru. Он также признался, что был очень возмущен действиями этих людей: «Девочка была так напугана! У меня такое ощущение сложилось, что ее к каждому артисту подводят и говорят: „Познакомьтесь, это ваша дочь!“. Где сработает. А девочка растет. И весь ужас в том, что она совершенно не знает, кто ее настоящий отец».
Александру Олешко уже за сорок, и в последнее время, по его собственному признанию в том же интервью, он часто подумывает об отцовстве. Но актер считает, что все случится своим чередом после встречи с «тем самым человеком». Тогда, как считает Олешко, семья у него выйдет на первое место, наконец затмив карьеру.
Фото: Instagram
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