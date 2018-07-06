Ещё
Уфимская ребятня устроила «заплыв» в городском фонтане
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уфимская ребятня устроила «заплыв» в городском фонтане 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Накануне уфимцы стали невольными свидетелями того, как детишки спасались от жары. Ребятня не придумала ничего лучше, как залезть в городской фонтан и устроить там водные бои. Проезжающие мимо Городского дворца культуры горожане засняли на фото, как мальчишки и девчонки радуются прохладе. Позже фото появилось и в группе БашЧП в Вконтакте, где вызвало бурное обсуждение.
Дети спасались от жары как могли
— Дорогие родители, разъясните, пожалуйста, своим детям, что купаться в фонтанах опасно, очень много всевозможных бактерий, а так же стёкол, — написала одна из участниц.
Однако тех, кто встал на защиту детишек и отметил, что ничего плохого в их поступке нет оказалось больше.
ufa1.ru: последние новости
Пропавший в Уфе 21-летний Тимур Биктимеров найден мертвым «Схватил за волосы и вытащил из воды»: в Башкирии 11-летний мальчик спас жизнь девочке Грядет отключение горячей воды в северной части Уфы: терпеть придется целых 10 дней
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать2
Евгения Филонова: грустная судьба Снегурочки
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее31
Наболело: «В 10 утра привозили пьяного в стельку»5
Люди, которые перестарались с пластикой
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение