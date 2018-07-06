Уфимская ребятня устроила «заплыв» в городском фонтане

Накануне уфимцы стали невольными свидетелями того, как детишки спасались от жары. Ребятня не придумала ничего лучше, как залезть в городской фонтан и устроить там водные бои. Проезжающие мимо Городского дворца культуры горожане засняли на фото, как мальчишки и девчонки радуются прохладе. Позже фото появилось и в группе БашЧП в Вконтакте, где вызвало бурное обсуждение.

Дети спасались от жары как могли

— Дорогие родители, разъясните, пожалуйста, своим детям, что купаться в фонтанах опасно, очень много всевозможных бактерий, а так же стёкол, — написала одна из участниц.

Однако тех, кто встал на защиту детишек и отметил, что ничего плохого в их поступке нет оказалось больше.