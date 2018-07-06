Ещё
Располневшую звезду реалити-шоу затравили за внешний вид
Далее:
Читайте также:
Ещё

Располневшую звезду реалити-шоу затравили за внешний вид 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Известная в Великобритании участница реалити-шоу «Большой брат» Шанель Хейс (Chanelle Hayes) ответила пользователям, клеймившим ее в социальных сетях за лишний вес, пишет The Sun.
«Раньше, когда я быстро худела, я была нездоровой и голодала. Я больше не буду этого делать», — заявила девушка, добавив, что во всем мире женщины довольно медленно теряют вес, но их за это никто не оскорбляет. «Это возмутительно!» — прибавила жертва бодишейминга.
Издание отмечает, что ранее 30-летнюю Хейс атаковали тролли за фотографию, на которой она держит ребенка на руках, готовясь пойти в спортзал, и снимок с детской коляской. Также на девушку набросились за фото в сдержанном наряде с обнаженными по колено ногами.
Атака на бывшую участницу реалити началась после того, как Хейс пообещала похудеть на несколько размеров — с XL до M, однако пока сбросила вес до размера L. Девушка поправилась после рождения ребенка. Кроме того, по данным близкого к телевизионной знаменитости собеседника, некоторое время назад девушка пережила стресс из-за расставания с отцом ее ребенка.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать2
Евгения Филонова: грустная судьба Снегурочки
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее31
Наболело: «В 10 утра привозили пьяного в стельку»5
Люди, которые перестарались с пластикой
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение