Располневшую звезду реалити-шоу затравили за внешний вид

Известная в Великобритании участница реалити-шоу «Большой брат» Шанель Хейс (Chanelle Hayes) ответила пользователям, клеймившим ее в социальных сетях за лишний вес, пишет The Sun.

«Раньше, когда я быстро худела, я была нездоровой и голодала. Я больше не буду этого делать», — заявила девушка, добавив, что во всем мире женщины довольно медленно теряют вес, но их за это никто не оскорбляет. «Это возмутительно!» — прибавила жертва бодишейминга.

Издание отмечает, что ранее 30-летнюю Хейс атаковали тролли за фотографию, на которой она держит ребенка на руках, готовясь пойти в спортзал, и снимок с детской коляской. Также на девушку набросились за фото в сдержанном наряде с обнаженными по колено ногами.

Атака на бывшую участницу реалити началась после того, как Хейс пообещала похудеть на несколько размеров — с XL до M, однако пока сбросила вес до размера L. Девушка поправилась после рождения ребенка. Кроме того, по данным близкого к телевизионной знаменитости собеседника, некоторое время назад девушка пережила стресс из-за расставания с отцом ее ребенка.