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Мелкие фермеры в шоке от системы «Меркурий»
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Мелкие фермеры в шоке от системы «Меркурий» 

Все новости Новосибирской области 56 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Погода в этом году благоволит животноводам. Из-за постоянных дождей и теплых дней на пастбищах много сочной и густой травы. Удои только растут.
— Сочная трава нынче, ее очень много, коровы наедаются. Рацион такой же, и соль, и мука — все полностью. Они как покушают, как попьют воды, так и молока хорошо дают. В зависимости еще от доярушки. Как она свою коровку накормит и сколько соли ей даст, — говорит доярка Надежда Никулина.
В хозяйстве у Анатолия Александровича около ста голов крупнорогатого скота. В день надаивают тонну парного молока. Кроме молочной продукции, хозяйство занимается реализацией зерна и телят.
— Что касается приплода, который получаем — бычков сразу продаем населению месячных, а телочек оставляем, — говорит директор ООО «Восход» Анатолий Горбач.
Все документы, касающиеся сертификации сельскохозяйственной продукции, с 1 июля нужно оформлять в интернете. Они автоматически попадают в электронную базу данных. Такая система позволяет продавцам работать оперативно, любой документ на продукцию можно получить мгновенно. Но для малых хозяйств эти нововведения добавляют проблемы.
— Зачем хозяйствам этим заниматься, неужели станция сама не может этим заниматься? Там кипы бумаг надо передать в электронном виде. Это усложняет ситуацию просто— напросто, — говорит директор ООО «Восход» Анатолий Горбач.
Главный акцент в хозяйстве «Восход» делают на молочную продукцию.
— Отправлять справки по молоку, молоковоз набирает молоко. Мы должны передать справки в электронном виде. Пока справка от нас не поступит, молоко не будет приниматься на молокозавод. Для нас это очень сложно, сложная программа, интернет не всегда работает. Для нас это еще не очень доступно, — сообщила главный бухгалтер ООО «Восход» Ирина Лещенок.
В идеале с помощью «Меркурия» можно проследить, откуда на прилавке взялась конкретная колбаса и какие фермы поставили для нее мясо. Но на деле система еще не отлажена и дает сбои, особенно ощутимые в районах области.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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