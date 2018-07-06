Солнечные батареи из российской столицы пригрели серебро международной регаты

Команда из района Западное Дегунино участвовала в гонках «Солнечная регата», прошедших в Германии, и вернулась оттуда с почетным титулом серебряного призера.

Западное Дегунино на международных инженерных соревнованиях Solarbootregatta Werbellinsee — 2018 в Бранденбурге (Германия) представлял Центр социальной (постинтернатной) адаптации Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Когда молодые люди выпускаются из детских домов и вступают в самостоятельную взрослую жизнь, многие из них впервые сталкиваются с реальными трудностями и непростыми поисками правильного пути. Эта новая жизнь в корне отличается от той, к которой они привыкли. Поэтому часто им необходима помощь в социальной адаптации.

Вот уже второй сезон в рамках одной из программ молодежного клуба «Навигатор» команда «Эковолна» Центра социальной (постинтернатной) адаптации принимает участие в международных и всероссийских инженерных соревнованиях «Солнечная регата» — гонках лодок на солнечных батареях.

В течение года команды создают собственные проекты экологически чистого водного транспорта и затем соревнуются в скорости, маневренности и выносливости своих изобретений. Центр адаптации представил на состязаниях в Великом Новгороде экспериментальный вариант лодки и выиграл приз «За волю к победе». За победу боролись студенческие и школьные сборные из 16 регионов России.

А после Великого Новгорода лидеры, едва успев выдохнуть, начали готовиться к международным соревнованиям Solarbootregatta — 2018, которые организовали на озере Фербеллин, на территории немецкой земли Бранденбург.

Гонки лодок на солнечных батареях стали там доброй традицией, отметившей уже семнадцатый день рождения. В этом году на Фербеллине собралось 10 отечественных команд и пять — из России. На состязаниях московская сборная «Эковолна» показала достойное выступление и заняла почетное второе место в третьей категории.

Участие в инженерных конкурсах позволяет ребятам приобщиться к практической научной и технической деятельности и попробовать себя в разных ролях: инженера-проектировщика, дизайнера, конструктора и пилота маломерного судна.

Строительство лодки от чертежей до полного воплощения задуманного — это большое и хорошее дело, позволяющее стать сильнее, ставить новые амбициозные цели в области личностного и профессионального развития. А главное — достигать их. Это бесценный дар командной работы и преодоления собственных слабостей.

— Молодые люди, взрослеющие без родительской поддержки, очень уязвимы и растеряны перед лицом самостоятельной жизни. Многие ребята испытывают значительные трудности в выборе дальнейшего пути. Участие в проекте позволяет им получить колоссальный опыт личных достижений в социально значимой деятельности. Именно он ложится в основу надежного фундамента успешного жизнеустройства, — пркомментировала директор Центра социальной (постинтернатной) адаптации Ольга Мишина.