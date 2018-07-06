Эксперты рассказали, какое молоко пьют омичи

С начала года местные жители пожаловались на качество молочной продукции в Роспотребнадзор 31 раз. По результатам контроля качества, проведенного специалистами регионального Роспотребнадзора, за полгода исследовали более 3 тыс. проб молочных продуктов. Доля молока и молочных продуктов, которые не отвечают необходимым санитарно-химически и физико-химическим показателям в сравнении с прошлым годом улучшилась с 3,1% до 2,1%.

Нестандартных проб за 6 месяцев 2018 года по санитарно-химическим показателям не выявлено.

Кроме этого, проверялись предприятия, занятые производством и реализацией молока и молочных продуктов. По итогам 59 проверок нашли нарушения, выдали 33 предписания об изъятии продукции из оборота, 35 предписаний по устранению нарушений, 28 предписаний по разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда и 3 предписания об отзыве декларации. Также с января по июнь 2018 года было составлено 70 протоколов об административном нарушении. Сумма штрафов составила 3 млн 659 тыс. рублей.

— В электронный модуль «Online отчетность и аналитика ГИС ЗПП» за 1 полугодие 2018 года поступило 16 уведомлений об обнаружении в обороте некачественной молочной продукции: сыра, сливочного масла, молока, сметаны, концентрированного и сгущенного молока. Из 16 выявленных фактов, несоответствующих требованиям технических регламентов пищевой продукции, 4 выявлено в учреждениях социальной направленности (лечебное учреждение -1, школы — 3), — сообщает пресс-служба ведомства.

Если выявляется несоответствие, проверяется вся цепочка, начиная от производителя и заканчивая продавцом.

Ситуация остаётся на контроле Роспотребнадзора.