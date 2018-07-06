Ещё
Эксперты рассказали, какое молоко пьют омичи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты рассказали, какое молоко пьют омичи 

Омск Здесь 34 минуты назад
Фото: Омск Здесь
С начала года местные жители пожаловались на качество молочной продукции в Роспотребнадзор 31 раз. По результатам контроля качества, проведенного специалистами регионального Роспотребнадзора, за полгода исследовали более 3 тыс. проб молочных продуктов. Доля молока и молочных продуктов, которые не отвечают необходимым санитарно-химически и физико-химическим показателям в сравнении с прошлым годом улучшилась с 3,1% до 2,1%.
Нестандартных проб за 6 месяцев 2018 года по санитарно-химическим показателям не выявлено.
Кроме этого, проверялись предприятия, занятые производством и реализацией молока и молочных продуктов. По итогам 59 проверок нашли нарушения, выдали 33 предписания об изъятии продукции из оборота, 35 предписаний по устранению нарушений, 28 предписаний по разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда и 3 предписания об отзыве декларации. Также с января по июнь 2018 года было составлено 70 протоколов об административном нарушении. Сумма штрафов составила 3 млн 659 тыс. рублей.
— В электронный модуль «Online отчетность и аналитика ГИС ЗПП» за 1 полугодие 2018 года поступило 16 уведомлений об обнаружении в обороте некачественной молочной продукции: сыра, сливочного масла, молока, сметаны, концентрированного и сгущенного молока. Из 16 выявленных фактов, несоответствующих требованиям технических регламентов пищевой продукции, 4 выявлено в учреждениях социальной направленности (лечебное учреждение -1, школы — 3), — сообщает пресс-служба ведомства.
Если выявляется несоответствие, проверяется вся цепочка, начиная от производителя и заканчивая продавцом.
Ситуация остаётся на контроле Роспотребнадзора.
Омск Здесь: последние новости
Омичи сильно задолжали за тепло и свет Омской компании запретили делать ряженку, сметану и кефир В Иртыше утонула 14-летняя девочка
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать2
Евгения Филонова: грустная судьба Снегурочки
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее31
Наболело: «В 10 утра привозили пьяного в стельку»5
Люди, которые перестарались с пластикой
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение