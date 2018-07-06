У жителя Саратова конфисковали водительские права за невыплату алиментов

Житель Октябрьского района Саратова задолжал своим детям 105 тысяч рублей и лишился водительских прав. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области.

По решению суда, мужчина должен был выплачивать алименты в размере половины всех своих заработков за каждый месяц. Однако он свою обязанность по содержанию несовершеннолетних проигнорировал. Тогда приставы возбудили в отношении должника исполнительное производство и привлекли его к административной ответственности по статье 5.35.1 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации (неуплата средств на содержание детей).

И только лишь лишение прав на вождение автотранспорта смогло повлиять на нерадивого отца. На данный момент, он выплатил половину суммы и пообещал, что в скором времени погасит долг полностью.

Напомним, недавно в Вольском районе возникла подобная ситуация. Тогда у алиментщика изъяли автомобиль.