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Россия предложила Индии совместно разрабатывать и строить подлодки
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Россия предложила Индии совместно разрабатывать и строить подлодки 

ТАСС 57 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июля. /ТАСС/. Индии поступило предложение от России по совместному проектированию и строительству подводных лодок.
Как сообщает в пятницу газета Тhe Economic Times со ссылкой на информированные источники, предложения обсуждались на российско-индийской встрече на высшем уровне в Сочи в мае этого года. Это позволит Нью-Дели сократить стоимость приобретения подводных кораблей нового поколения и может стать альтернативой тендеру на приобретение шести новых дизель-электрических подводных лодок стоимостью в $10 млрд Индия планировала провести данный тендер с участием ряда иностранных компаний.
"Российская сторона предложила передать всю интеллектуальную собственность для строительства прототипа и дизайна (подлодок). Это будет означать, что нет также никаких ограничений по количеству подводных лодок, которые могут быть построены по данному проекту", — приводит газета слова источника.
Предложение предусматривает создание подводной лодки, соответствующей индийским требованиям, в том числе установку на ее борту ракет BrahMos, а также совместное создание воздухонезависимой энергетической установки, отмечает Тhe Economic Times.
В настоящее время на вооружении индийских ВМС находятся девять дизель-электрических подводных лодок 877ЭКМ российской постройки.
Первая в Индии атомная подлодка собственного производства «Арихант» в феврале 2016 года прошла испытания. Еще одну атомную субмарину «Чакра» Индия получила в лизинг у Российской Федерации.
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