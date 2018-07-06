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СМИ: Россия предлагает Индии совместно разрабатывать и строить подводные лодки
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СМИ: Россия предлагает Индии совместно разрабатывать и строить подводные лодки 

ТАСС 27 минут назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июля. /ТАСС/. Россия предлагает Индии совместную разработку и строительство подводных лодок, что позволит Нью-Дели значительно уменьшить стоимость приобретения подводных кораблей следующего поколения. С таким утверждением выступила в пятницу газета The Economic Times со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, это предложение может стать альтернативой тендеру на приобретение шести новых дизель-электрических подводных лодок, который намерена провести Индия и в котором могут принять участие компании из ряда стран мира. Стоимость тендера на приобретение подводных лодок оценивается в $10 млрд
"Российская сторона предложила передачу всей интеллектуальной собственности для строительства прототипа и дизайна [подлодок]. Это будет означать, что нет также никаких ограничений по количеству подводных лодок, которые могут быть построены по данному проекту", — цитирует газета слова источника.
Как отмечает издание, предложение предусматривает создание подводной лодки, соответствующей индийским требованиям, в том числе установку на ее борту ракет «БраМос», а также совместное создание воздухонезависимой энергетической установки, отмечает газета.
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