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Ханты-Мансийск за развитие системы сопровождения особенных детей
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Ханты-Мансийск за развитие системы сопровождения особенных детей 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 2 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В окружной столице прошло расширенное совещание по вопросам развития региональной системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями. В обсуждении приняли участие руководители заинтересованных ведомств администрации Ханты-Мансийска и Департаментов Югры.
В Ханты-Мансийске план работы по этому направлению заработан еще весной 2017 года, его исполнение идет по графику. По состоянию на сегодняшний день все образовательные организации города заключили соглашения о взаимодействии с различными учреждениями: Ханты-Мансийский центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, Центр адаптивных видов спорта, конноспортивный клуб «Мустанг», спортивный комплекс «Дружба», культурно-досуговый центр «Октябрь». В рамках данных соглашений проводятся совместные мероприятия и практические семинары. Информационно-просветительская работа с родителями особенных деток осуществляется на родительских собраниях, необходимая информация публикуется на сайтах школ и официальном портале органов власти города.
Также участники совещания обсудили меры оценки и контроля за деятельностью по оказанию помощи людям с расстройствами аутистического спектра и их семьям. Согласно специальному регламенту будет проверяться работа структурных подразделений органов местного самоуправления, а также организации, предоставляющих услуги людям группы риска, общественных организаций, которые взаимодействуют с этой категорией горожан. В качестве экспертов будут привлечены представители профильных структур городской и окружной власти, общественники и законные представители людей с расстройствами аутистического спектра.
Список критериев оценки качества комплексной помощи насчитывает 47 показателей, среди которых доля детей, прошедших раннюю диагностику с целью выявления РАС и других ментальных нарушений, количество разработанных индивидуальных реабилитационно-образовательных маршрутов, внедренные методики и технологии медицинской реабилитации. Оценке будет подвергнута также работа межведомственной группы Ханты-Мансийска по разработке и реализации непрерывных индивидуальных маршрутов реабилитации детей с ограниченными возможностями и молодых инвалидов.
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