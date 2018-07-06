Личная сила руководителя как фундамен командообразования

С чего начинается высокоэффективная команда? С культуры, взаимного уважения и доверия, которые создаются с помощью договоренностей и правил. Подробнее об этом говорим с Ангелиной Шам, бизнес-коуч, эксперт в области психологии бизнеса.

Представим, что участники договариваются не опаздывать на совещания, не перебивать друг друга, следовать регламенту, внимательно слушать коллег во время дискуссии, готовиться к встречам, выключатьтелефон на переговорахи т.п. С первого взгляда все эти правила кажутся логичными и простыми.

Однако я встречаю команды, где вроде бы все прописано, но никем не соблюдается. Где люди почему-то считают, что им можно игнорировать все эти договоренности.

Команда начинается с лидера

Самая важная характеристика лидера — его личная сила. Сразу хочу разделить личную силу и лидерские компетенции. Личная сила — это не харизма, как принято считать, не коммуникативные способности и не умение убеждать. Знание технологий влияния, стратегическое мышление, умение вдохновить также не имеют никакого отношения к личной силе. Личная сила, в первую очередь, характеризует масштаб человека.

Приведу в сравнение метафору: чтобы компьютер и другие гаджеты хорошо работали, нужен высокоскоростной интернет. Скорость и качество интернета — это личная сила, а работа в интернете — это компетенция. Если интернет слабенький, то комп будет зависать и не сможет проявить свои возможности. Бывает и наоборот, интернет скоростной и качественный, но нет идей и возможностей использовать его с пользой. Это происходит тогда, когда человек с высоким уровнем личной силы не имеет достаточно компетенций, чтобы быть результативным и эффективным.

Почему личная сила является первой по важности характеристикой руководителя?

У руководителя существует множество задач: краткосрочные и долгосрочные, связанные с результативностью и эффективностью. Я выделяю особый блок, связанных с уровнем личной силы. Это задачи, требующие большой временной петли, высокого градуса терпимости к риску и готовности испытывать дискомфорт.

Временная петля — это промежуток времени, в течение которого человек может действовать созидательно, не видя результатов труда, но веря в них и ожидая их в долгосрочной перспективе. Говоря простым языком, человек с большой временной петлей начинает строить бизнес на года, инвестирует и не ждет быстрой отдачи. Человек с маленькой временной петлей идет в найм, чтобы два раза в месяц получать зарплату.

Чем выше уровень руководителя, тем больше «силовых»задач он решает

Это задачи трех типов: долгосрочного развития, проведения сложных переговоров и «наказания» сотрудников. В первом случае требуется терпимость к риску, во втором и третьем — умение держать дискомфорт.

Что такое личная сила и насколько возможно ее взращивать?

Буду складывать ее из трёх опций: количество, качество и уровень жизненных сил (далее ЖС) человека.

Количество ЖС — это уровень физической и эмоциональной энергии, это основа. Если у человека нет энергии, он уставший и негативный, то остальной разговор не имеет смысла.

Для выработки большого количества жизненных сил, необходимо поддерживать своё тело в сильном состоянии с помощью правильной еды, воды, спорта, сна и отдыха. Кроме того, следует наполнять свой эмоциональный резервуар позитивными эмоциями за счёт занятия той деятельностью, которая вдохновляет, оживляет, радует и очищает от накопленного негатива.

Качество жизненных сил определяется тем, во что и по какому курсу человек конвертирует свои ЖС. Качественная конвертация вызывает стремление человека идти в жизни «своим путем», тратить силы лишь на то, что капитализирует его как личность, не изменять себе и своей уникальности. Некачественная конвертация — это расходовать жизненные силы впустую или во вред себе: на бесполезные разговоры, болезни и конфликты, ненужные результаты, не вдохновляющую работу.

Уровень жизненных сил определяется градусом терпимости к риску. Все серьезные решения и настоящие трансформации в жизни происходят лишь тогда, когда мы идем сквозь дискомфорт. Они требуют от нас умения справляться с бушующими внутренними процессами, принимать решения в ситуации неопределенности, убеждать других людей, терпеть превратности и неочевидности судьбы.

Помните: от того насколько велика ваша личная сила, зависит ваша способность реализовать себя в любой сфере жизни.

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