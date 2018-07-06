Может ли православный называть детей славянскими именами

Для многих сегодня назвать ребенка старославянским именем — значит отдать дань русской традиции. Слышишь Болеслав — и представляешь себе русского пахаря с деревянным крестиком на шее. Однако этот образ во многом ошибочен. Православное имя — не всегда русское, а русское — не всегда православное. Разбираемся, где проходят границы.

По каким критериям православный должен выбирать имя ребенку

Святой Иоанн Златоуст настойчиво учил прихожан: «Христиане должны всячески стараться давать детям такие имена, которые бы не только возбуждали к добродетели самих получающих эти имена, но и для всех других и для последующих родов служили наставлением во всяком любомудрии». Однако эта цитата только об образовательной функции имени. Каких-то запретных или более грешных или менее благих имен в православии не выделяется.

Священник Александр Пархоменко дает четкий ответ на все вопросы о роли имени в православии: оно никак не влияет на жизнь. Бог судит человека не по тому, кем он родился, а по тому, как жил и что сделал. Но все же с точки зрения православной традиции, самый лучший, но не обязательный способ выбора имени — по святцам. Ребенка называют в честь святого, день памяти которого приходится на восьмой день после рождения. Так православные нарекали детей на Руси многие века. Святцы легко найти в интернете.

Однако и этой традиции следовали не все. Например, русские цари. Если бы Романовы называли детей по святцам, то Александра I бы звали Трифон, а Николая I — Артемием, Степаном, Семеном, или же вообще Никандром или Евлогием.

В православии нет единого мнения по поводу того, имеет ли смысл давать ребенку разные имена для паспорта и для крещения. Тот же Александр Пархоменко считает, что в этом ничего дурного нет. Но другой священник, автор «Православие и мир» Михаил Самохин считает это суеверием и излишним магизмом. Поэтому если вы хотите назвать дочку Доброгневой, то можете смело ее с этим именем и окрестить. [С-BLOCK]

Какие славянские имена есть в святках РПЦ

Но если вы хотите выбрать ребенку одновременно славянское и православное имя, вам придется покопаться. В святках славянских имен немного, но там содержатся все самые распространенные. Это связано с тем, что уже в III веке христианство «закрылось» от новых имен. Стало принято называть детей в честь уже канонизированных святых.

И хотя это правило нарушалось, все же список христианских имен частично законсервировался. В таком виде он и пришел на Русь. Поэтому вскоре нарекать детей славянскими именами стали реже. Порой святого канонизировали под именем, данным при крещении, хотя в жизни он был известен под языческим.

Например, РПЦ почитает Федора Варяга и его сына Иоанна, которые погибли мученической смертью в конце X века. Они служили в византийской варяжской гвардии и приняли там православие, а потом поселились на Руси. Их убили языческие жрецы, придворные князя Владимира за несколько лет до того, как он сам принял христианство. Но в миру Федор носил имя скандинавского бога Тора, а его сына звали Оттар.

Поэтому, за редким исключением, почти все русские святые носят греческие, римские или латинские имена. Но все же эти исключения имеют место. Чаще всего это представители княжеских родов, которые могли позволить себе больше, чем простые верующие, в том числе и в выборе имен. Например, княгиня Ольга, креститель Руси Владимир, благоверные князья Борис и Глеб (как и Ольга, русско-скандинавское имя), князья Ярополк и Ярослав. Но со временем такие имена встречаются все реже и среди князей. Из менее известных — князья Мстислав, Всеволод, Игорь, Ростислав.

К XIII веку святые с русскими именами почти пропадают из православных святок — одни Иоанны да Даниилы. Князья — львиная доля списка. Потом были и святые не-князья, которые носили эти имена, однако в православную традицию они были введены именно благодаря правителям Руси. Из тех славянских имен, что принесли в святцы люди не монарших кровей, можно назвать разве что иеромонаха Кукшу, который пытался крестить вятичей, но был ими убит, и Никиту столпника.

Какие еще славянские имена есть в христианстве

Список монарших имен дополняет сербский святой король Владислав. Недавно в Сербии был канонизирован замученный усташами во время Второй мировой войны православный сербский священник Бранко — его имя более чем уместно, если родители хотят наречь ребенка так, как это рекомендовал делать Иоанн Златоуст. Здесь уместно назвать еще одно имя — блаженного Мирослава, которого почитают хорватские католики. Он погиб в 1947 году от рук югославских коммунистов. Болгарская церковь почитает святую Злату и мученика по имени Боян (в русской традиции Воин).

Ряд славянских имен был создан искусственно, путем перевод греческих и еврейских имен. К таким именам относится имя Богдан — от греческого Феодот, Бажена — от Теодоры. Так же появились Вера, Надежда и Любовь — этих трех мучениц звали именно так, но на греческом: Пистис, Элпис и Агапэ. А их мать звали Софией — мудростью.

Для православного нет ничего дурного в том, чтобы назвать ребенка именем, почитаемым католиками. Святой западной церкви тоже может быть достойным примером для подражания. В традициях западнославняских народов мы тоже находим несколько святых с древними славянскими именами.